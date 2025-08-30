Isack Hadjar maakte zijn beste kwalificatie in de Formule 1 mee tijdens de Dutch Grand Prix. Hij klokte de vierde tijd, vlak achter Max Verstappen. De rookie van het zusterteam van Red Bull bedankt de weergoden na afloop, omdat hij geluk zou hebben gehad met de wind.

Het kwam niet als een verrassing dat McLaren het snelst was in de kwalificatie op Zandvoort. Oscar Piastri versloeg Lando Norris voor de pole position. Het ging om slechts 0,012 seconden. Ondanks dat hij niet op de voorste startrij zal staan, was Verstappen toch tevreden met de derde plek. Wie al helemaal blij was na de kwalificatie, was Hadjar. De Racing Bulls-coureur kwam in Q3 als een duiveltje uit een doosje op de vierde plaats terecht. Hij vond de harde wind erg vervelend op Zandvoort, maar tijdens zijn laatste kwalificatieronde leken de omstandigheden juist in zijn voordeel te zijn geweest.

Geluk met de wind

"De auto was precies zoals ik het wilde hebben en reageerde heel goed, zeker in dat laatste rondje", vertelde een opgetogen Hadjar tegenover GPFans. "We hebben waarschijnlijk wel een beetje geluk gehad met de windstoten, maar dat is iets wat we straks uit de telemetrie kunnen halen. Het is denk ik mijn beste ronde van het seizoen geweest tot nu toe. Het is namelijk een circuit dat heel veel van je vraagt. Ik heb alles op het spel gezet, zeker in de laatste bocht. Volgens mij heb ik het daar wel goed gedaan door een tiende te winnen."

Op de vraag over de impact van de windstoten, antwoordde de Fransman: "Het is een verschrikkelijk gevoel als je er door geraakt wordt. Je kan maar liefst twee tienden verliezen in één bocht. Het is heel irritant, dus daar moet je een beetje geluk mee hebben."

