Verstappen kritisch op uitspraken Wolff, Red Bull geeft vrouwelijke coureurs kans | GPFans Recap

Vandaag vond de mediadag in Zandvoort plaats, met onder meer Max Verstappen die reageerde op uitspraken van Toto Wolff over de snelheid van de motoren voor 2026, liet Sergio Pérez weten dat hij als eerste bericht kreeg van Verstappen na het nieuws omtrent Cadillac, kwam Viaplay met een waarschuwing richting illegale kijkers van TV en gaf Red Bull definitief de kans aan twee vrouwelijke coureurs. Dit is de GPFans Recap van 28 augustus.

Pérez ontving als eerste felicitaties van Verstappen na bekendmaking Cadillac-nieuws

Sergio Pérez maakt volgend seizoen zijn rentree in de Formule 1 bij het gloednieuwe team van Cadillac. De voormalig Red Bull Racing-coureur ontving na de bekendmaking van het nieuws als eerste felicitaties van Max Verstappen. Meer lezen over wat voor berichtje Pérez kreeg van Verstappen nadat het nieuws omtrent Cadillac officieel was gemaakt? Klik hier!

Viaplay ziet sportliefhebbers overstappen naar illegale diensten en slaat alarm

Viaplay is een van de grootste streamingdiensten in Noord-Europa en heeft al een tijdje de uitzendrechten van de Formule 1 in handen hier in Nederland. Het Scandinavische bedrijf trekt nu echter aan de bel. Een steeds groter aandeel van sportliefhebbers schakelt namelijk over naar illegale tv-diensten. Meer lezen over wat Viaplay te melden heeft over de illegale manieren van kijken naar TV en programma's? Klik hier!

Verstappen duidelijk over claim 'beangstigende motor' Mercedes in 2026: 'FIA laat dat niet toe'

Max Verstappen heeft zich uitgelaten over het seizoen 2026, de prestaties die hij verwacht van Red Bull Racing en Ford, hoe het ervoor staat met de voorbereiding op het nieuwe tijdperk en wat hij denkt over de, volgens collega's, beangstigende snelheid van de nieuwe motoren van onder meer Mercedes. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over de uitspraken van Toto Wolff over dat de motoren ervoor kunnen zorgen dat F1-auto's in 2026 ongeveer 400kph kunnen halen? Klik hier!

Formule 1 goedkoper voor Nederlandse fans: Viaplay-concurrent komt met nieuwe deal

De tweede seizoenshelft kijken van de Formule 1 wordt goedkoper in Nederland. De tijdelijke prijsverlaging zal echter niet bij Viaplay te vinden zijn - slecht nieuws dus vanuit de streamingdienst die de uitzendrechten in handen heeft. Het is F1 TV die hoopt bezoekers te trekken met korting op het abonnement. Meer lezen over de deal die F1 TV heeft voor fans dit weekend? Klik hier!

Vrouwelijke coureur krijgt Red Bull-contract: "Mijn doel is om wereldkampioen te worden"

Het opleidingsprogramma van het Red Bull Formule 1-team heeft twee nieuwe aanwinsten gekregen tijdens de zomerstop. Chiara Bättig en Mattia Colnaghi kunnen de komende tijd steun verwachten van de energiedrankfabrikant in hun juniorcarrière. Hoofdadviseur Helmut Marko kijkt al uit naar het verwachte succes. Meer lezen over de kans die Bättig en Colnaghi krijgen bij Red Bull? Klik hier!

