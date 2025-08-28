Max Verstappen heeft zich uitgelaten over het seizoen 2026, de prestaties die hij verwacht van Red Bull Racing en Ford, hoe het ervoor staat met de voorbereiding op het nieuwe tijdperk en wat hij denkt over de, volgens collega's, beangstigende snelheid van de nieuwe motoren van onder meer Mercedes.

In gesprek met de Nederlandse media, waaronder GPFans, wordt Verstappen gevraagd naar 2026 en het nieuwe tijdperk in F1 op het gebied van motoren en auto's. Verstappen stelt dat hij al wel een beetje bezig is met 2026, maar dat dit vooral momenteel nog in de handen van Ford en Red Bull ligt. "Stap voor stap. Ik ben bezig met dit jaar, maar ook met volgend jaar. Dingen aan het bekijken. Het team is daar echter vooral druk mee bezig."

Verstappen stelt 'afhankelijk te zijn' van wat Red Bull met Ford bouwt

Verstappen denkt dat dit ook meer dan logisch is, aangezien hij zich aan de auto aan zal moeten passen. De Nederlander denkt dat hij zich, nadat de auto is gebouwd, het beste kan laten gelden. "In het begin ben je afhankelijk van wat zij bouwen. Van daaruit ga je natuurlijk wel als coureur dingen voelen die anders kunnen." Verstappen stelde wel dat hij deze week nog in de simulator zat. "Afgelopen dinsdag zat ik in de simulator, maar weet je [wat het probleem is met] die simulaties. Daar kun het zo goed maken als je zelf wilt, daar heb je niet zoveel aan."

Prestaties auto en motor 2026

Veel coureurs hebben al laten weten dat ze geschrokken zijn van wat ze in de simulator richting 2026 hebben gemerkt. Verstappen zelf wil zijn mening nog niet delen. "Ik hou mij daar momenteel meer op de vlakte. Het heeft ook geen zin om daar negatief of positief over te zijn. Laten we het maar gewoon afwachten." De motoren in 2026 zouden volgens Toto Wolff wel eens 400kph kunnen halen, waarop hij waarschijnlijk doelt op de motor van Mercedes. Dit is namelijk de enige motor waar hij informatie over heeft. Onder meer Esteban Ocon stelde al dat dit beangstigend zou zijn. Of Verstappen dat helemaal gelooft? "Misschien Toto [Wolff] zijn motor wel", grapt de Nederlander. "Het is al redelijk uitgelegd door de FIA dat ze dat [die snelheden] niet toelaten. Dat er op bepaalde circuits een soort van, wil niet zeggen limiet, maar er wordt wel naar gekeken dat je niet te hard gaat."

