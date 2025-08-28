Viaplay ziet sportliefhebbers overstappen naar illegale diensten en slaat alarm

Viaplay is een van de grootste streamingdiensten in Noord-Europa en heeft al een tijdje de uitzendrechten van de Formule 1 in handen hier in Nederland. Het Scandinavische bedrijf trekt nu echter aan de bel. Een steeds groter aandeel van sportliefhebbers schakelt namelijk over naar illegale tv-diensten.

Viaplay kreeg de uitzendrechten in handen vanaf 2022, het eerste seizoen van Max Verstappen als regerend wereldkampioen. Ze kwamen met een hoger bod dan VodafoneZiggo, die van 2013 tot en met 2021 de Formule 1 mocht laten zien op Ziggo Sport. Inmiddels heeft Viaplay het contract met F1 verlengd tot en met 2029. Viaplay was eerst alleen nog maar een streamingdienst, maar breidde in 2024 uit naar tv met Viaplay TV, een gratis kanaal op de plek van SBS9. Daar werden de wat minder belangrijke sessies of wedstrijden gratis uitgezonden, bijvoorbeeld een vrije training van de Formule 1, of andere programma's. Sinds dit jaar is er Viaplay+ bijgekomen, waarbij de streamingdienst als tv-zender beschikbaar is.

Toename IPTV

TotaalTV meldt dat Viaplay-gebruikers in Noorwegen omgerekend maar liefst €73,50 per maand kwijt zijn aan een abonnement en een andere manier om de populaire voetbalcompetitie Premier League te volgen is er niet. Door flinke prijsverhogingen kiezen steeds meer Noren voor IPTV, illegale tv-diensten. Viaplay zegt dat IPTV "niet alleen hen benadeelt, maar ook makers van content, de sportsector en uiteindelijk de samenleving via gemiste belastinginkomsten" en dat IPTV mogelijk geldstromen van "criminele en georganiseerde misdaadorganisaties financiert, zoals mensenhandel en drugshandel".

Prijsverhogingen in Nederland

Viaplay roept nu op dat het "serieus gestopt moet worden", maar Noorse politici hebben gereageerd dat de toename van IPTV niet als een verrassing komt na de prijsverhogingen van de streamingdienst. In Nederland klinken ondertussen ook geluiden dat steeds meer sportfans overstappen op illegale tv-diensten, al zijn de cijfers hierover minder goed bekend. Maar ook in ons land is de prijs van Viaplay flink gestegen. Waar het begin 2022 nog €13,99 was, betaal je nu per maand €21,99 om de Formule 1 zonder reclame te kijken. Premier League-liefhebbers zijn nog meer centen kwijt. Vanwege de verkoop van een sublicentie aan Amazon Prime Video, kosten sommige voetbalwedstrijden 5 euro per maand extra.

