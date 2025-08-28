Sergio Pérez maakt volgend seizoen zijn rentree in de Formule 1 bij het gloednieuwe team van Cadillac. De voormalig Red Bull Racing-coureur ontving na de bekendmaking van het nieuws als eerste felicitaties van Max Verstappen.

De Formule 1-carrière van Sergio Pérez leek eind vorig jaar een kleurloos einde te kijken. De Mexicaan heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de koningsklasse van de autosport, maar zijn laatste twee seizoenen in dienst van Red Bull Racing werden gekenmerkt door ondermaatse prestaties en ongelukkige momenten op de baan. De Oostenrijkse formatie besloot daarom het contract van Pérez vroegtijdig te ontbinden, en kondigde Liam Lawson aan als zijn vervanger vanaf 2026.

Rentree Sergio Pérez

Lawson wist echter ook geen potten te breken in de tweede Red Bull naast Max Verstappen, en werd al na twee races teruggestuurd naar zusterteam Racing Bulls. Yuki Tsunoda bewandelde de omgekeerde weg, maar ook de Japanner heeft grote moeite met het scoren van punten in de RB21. De tegenvallende performance van de Red Bull-coureurs lijkt een reddingsboei voor Pérez te zijn geweest. Misschien was niet hij, maar de auto het probleem. Het gloednieuwe team van Cadillac, dat in 2026 haar debuut maakt in de sport, is hoe dan ook overtuigd van de kwaliteiten van de 35-jarige Mexicaan.

Felicitaties van Verstappen

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Pérez samen met Valtteri Bottas in 2026 de line-up zal vormen voor de Amerikaanse formatie. En niemand minder dan oud-teammaat Verstappen was de eerste om Pérez te feliciteren: "De eerste was Max", klinkt het als hij tijdens een persmoment de vraag krijgt of hij felicitaties van andere coureurs heeft ontvangen: "Daarna kwamen Pierre [Gasly], Franco [Colapinto]... Ik heb veel berichten gekregen. Het is leuk om te zien dat ze blij zijn dat ik terug ben."

