close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Discount for F1 TV

Formule 1 goedkoper voor Nederlandse fans: Viaplay-concurrent komt met nieuwe deal

Formule 1 goedkoper voor Nederlandse fans: Viaplay-concurrent komt met nieuwe deal

Vincent Bruins
Discount for F1 TV

De tweede seizoenshelft kijken van de Formule 1 wordt goedkoper in Nederland. De tijdelijke prijsverlaging zal echter niet bij Viaplay te vinden zijn - slecht nieuws dus vanuit de streamingdienst die de uitzendrechten in handen heeft. Het is F1 TV die hoopt bezoekers te trekken met korting op het abonnement.

Viaplay nam in 2022 de uitzendrechten over van VodafoneZiggo door het jaar ervoor een hoger bod uit te brengen bij Formula One Management. Niet alleen verdween de Formule 1 van de tv en moest er een streamingdienst worden aangeschaft, Viaplay was ook nog eens duurder dan Ziggo Sport. Alles is tegenwoordig duurder geworden en ook Viaplay kon geen uitzondering maken wat betreft de inflatie. Waar een abonnement eerst nog €13,99 per maand was, ben je nu €21,99 per maand kwijt, als je zonder reclame wilt kijken.

F1 TV komt met actie

Gelukkig voor Nederlandse F1-fans is F1 TV beschikbaar. Dit is niet overal het geval - in het Verenigd Koninkrijk wordt F1 TV bijvoorbeeld geblokkeerd door Sky Sports F1. Nou is F1 TV al een goedkopere optie dan Viaplay, maar het wordt nog goedkoper. Normaal gesproken kost een abonnement €11,90 per maand, of €17,99 als je de 4K-upgrade wilt. Maar er geldt een kortingsactie van 20 procent en die kan ook in Nederland geactiveerd worden. De prijzen zakken daardoor naar €9,52 en €14,39, respectievelijk. De actie loopt voor maar liefst 4 maanden, dus je kan tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi genieten van de lagere prijzen. Sportliefhebbers die liever via Viaplay kijken, hebben na de gratis Dutch Grand Prix pech, want de kortingsactie is alleen voor F1 TV.

Gerelateerd

Viaplay Zandvoort Dutch Grand Prix F1 TV

Net binnen

LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez
LIVE!

LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez

  • 1 uur geleden
McLaren pakt groots uit in Amsterdam, Red Bull laat ook direct van zich horen
socials

McLaren pakt groots uit in Amsterdam, Red Bull laat ook direct van zich horen

  • 28 minuten geleden
  • 1
 Tsunoda baalt van Marko en Red Bull: 'Het ontbreken van upgrades, dat beseffen ze niet'
Tsunoda over Red Bull

Tsunoda baalt van Marko en Red Bull: 'Het ontbreken van upgrades, dat beseffen ze niet'

  • 52 minuten geleden
  • 2
 Russell behandelt opmerkingen Hamilton:
Lewis Hamilton

Russell behandelt opmerkingen Hamilton: "Natuurlijk praat hij onzin"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Alonso over Palou bij Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'Hangt ook af van de auto'
Palou in F1

Alonso over Palou bij Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'Hangt ook af van de auto'

  • 1 uur geleden
Verstappen genoot van vakantie en golfkarretje:
Max Verstappen

Verstappen genoot van vakantie en golfkarretje: "Een beetje plezier hebben, hé?"

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
75.000+ views

Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap

  • 8 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x