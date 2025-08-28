Formule 1 goedkoper voor Nederlandse fans: Viaplay-concurrent komt met nieuwe deal
De tweede seizoenshelft kijken van de Formule 1 wordt goedkoper in Nederland. De tijdelijke prijsverlaging zal echter niet bij Viaplay te vinden zijn - slecht nieuws dus vanuit de streamingdienst die de uitzendrechten in handen heeft. Het is F1 TV die hoopt bezoekers te trekken met korting op het abonnement.
Viaplay nam in 2022 de uitzendrechten over van VodafoneZiggo door het jaar ervoor een hoger bod uit te brengen bij Formula One Management. Niet alleen verdween de Formule 1 van de tv en moest er een streamingdienst worden aangeschaft, Viaplay was ook nog eens duurder dan Ziggo Sport. Alles is tegenwoordig duurder geworden en ook Viaplay kon geen uitzondering maken wat betreft de inflatie. Waar een abonnement eerst nog €13,99 per maand was, ben je nu €21,99 per maand kwijt, als je zonder reclame wilt kijken.
F1 TV komt met actie
Gelukkig voor Nederlandse F1-fans is F1 TV beschikbaar. Dit is niet overal het geval - in het Verenigd Koninkrijk wordt F1 TV bijvoorbeeld geblokkeerd door Sky Sports F1. Nou is F1 TV al een goedkopere optie dan Viaplay, maar het wordt nog goedkoper. Normaal gesproken kost een abonnement €11,90 per maand, of €17,99 als je de 4K-upgrade wilt. Maar er geldt een kortingsactie van 20 procent en die kan ook in Nederland geactiveerd worden. De prijzen zakken daardoor naar €9,52 en €14,39, respectievelijk. De actie loopt voor maar liefst 4 maanden, dus je kan tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi genieten van de lagere prijzen. Sportliefhebbers die liever via Viaplay kijken, hebben na de gratis Dutch Grand Prix pech, want de kortingsactie is alleen voor F1 TV.
