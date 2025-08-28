Vrouwelijke coureur krijgt Red Bull-contract: "Mijn doel is om wereldkampioen te worden"

Het opleidingsprogramma van het Red Bull Formule 1-team heeft twee nieuwe aanwinsten gekregen tijdens de zomerstop. Chiara Bättig en Mattia Colnaghi kunnen de komende tijd steun verwachten van de energiedrankfabrikant in hun juniorcarrière. Hoofdadviseur Helmut Marko kijkt al uit naar het verwachte succes.

De 17-jarige Colnaghi uit het Italiaanse Monza is de regerend kampioen in de Spaanse Formule 4. Hij werd eerder dit jaar vicekampioen in het Spaanse winterkampioenschap van de Eurocup-3. Momenteel leidt hij de tussenstand van de 'normale' Eurocup-3 na overwinningen op de Red Bull Ring, Paul Ricard, Monza en Assen met het Nederlandse MP Motorsport. "Om geselecteerd te worden als Red Bull-juniorcoureur betekent dat ik de mogelijkheid krijg om te komen waar ik naartoe wil. Mijn ultieme doel is wereldkampioen worden in de Formule 1 met Red Bull", aldus Colnaghi.

Marko onder de indruk van Bättig

Bättig komt uit Urdorf, net buiten Zürich. De 15-jarige dame werd afgelopen seizoen nationaal Zwitsers kartkampioen in de OK Junior-klasse. Ze kroop eerder deze maand voor het eerst achter het stuur van een F4-bolide tijdens een Red Bull Driver Search-evenement op Circuito Estoril. Marko was onder de indruk en bood haar een plek als juniorcoureur aan.

"Het betekent veel voor me om een Red Bull-juniorcoureur te zijn", zei Bättig. "Ik vind het Red Bull-juniorteam echt geweldig en volgens mij boeken ze heel veel progressie met hun coureurs. Het was mijn eerste keer in een formulewagen, maar ik kon me snel aanpassen en daar ben ik blij mee. Mijn doel is om de Formule 1 te bereiken en wereldkampioen te worden. Mijn plan is om volgend jaar in F4 te racen en ik denk dat ik daar klaar voor ben. Ik hope andere jonge vrouwen uit de kartsport te inspireren om hetzelfde avontuur aan te gaan als ik."

Marko voegde toe: "Dit was Chiara's eerste keer in een formulewagen. Ze komt direct uit het karten, maar haar prestaties waren heel goed. Ze was succesvol in de kartsport en de snelheid die ze liet zien in de formulewagen, betekent dat we uit kunnen kijken naar een zeer succesvol seizoen."

