Lewis Hamilton maakte na afloop van het 2012-seizoen zijn plannen bekend om te tekenen voor het team van Mercedes. Een stap die op dat moment op veel vraagtekens in en rondom de paddock kon rekenen. Dr. Helmut Marko doet nu een bijzondere onthulling: hij speelde namelijk ook een rol in de overgang van de Brit.

Hamilton is dit seizoen bezig aan zijn tiende jaar voor het Duitse team en als we zeggen dat de samenwerking tussen de Brit en de Zilverpijlen succesvol is, dan is dat natuurlijk een understatement. De inmiddels zevenvoudig wereldkampioen heeft onder Toto Wolff de kampioenschappen aaneen weten te rijgen in Duitse dienst. Op het moment dat hij de overgang naar Mercedes maakte, was McLaren ook één van de topteams in de Formule 1 en dat zorgde voor verwarring in de paddock.

Dominantie Hamilton

Op dat moment was Mercedes namelijk nog een team in opbouw en had niemand kunnen voorzien dat het team enkele jaren later de grote baas van de Formule 1 zou worden. Toen Hamilton richting de Zilverpijlen vertrok, werd hij dan ook verschillende keren voor gek verklaard. Het team van Red Bull kwam er in de Hamilton-jaren echter niet aan te pas en een uitspraak van Marko maakt die dominantie van de zevenvoudig wereldkampioen nu extra pijnlijk.

Blunder van Lauda

De Oostenrijker speelde namelijk een rol in de overgang van Hamilton naar Mercedes, zo blijkt nu. Marko tipte namelijk landgenoot en vriend Niki Lauda over de aflopende verbintenis van de Brit. "Ik gaf hem informatie dat Lewis beschikbaar zou zijn", vertelt hij aan Sport Bild. "Natuurlijk was dat niet onbaatzuchtig bedoeld. Op dat moment dachten we dat Lewis een mindere bedreiging voor ons bij Mercedes zou zijn dan bij McLaren, waar hij op dat moment reed. Achteraf gezien was dat een compleet verkeerde inschatting", geeft Marko toe. "Maar op dat moment viel dat niet te voorspellen. Met de kennis van vandaag zou ik dat nooit meer doen", lacht hij ten slotte.