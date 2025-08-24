In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Max Verstappen zich uit over wanneer hij een transfer of stoppen met F1 zou overwegen, zagen we een enorme crash in MotoGP, was er veel kritiek op Viaplay vanuit abonnees, ging Juan Pablo Montoya in op de toekomst van Verstappen in F1 en de toekomst van de coureurs bij Red Bull Racing en deelde Kelly Piquet foto's van haar vakantie met Verstappen en zijn gezin. Dit is de GPFans Recap van 24 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Fans halen autoriteiten erbij rondom Viaplay: 'Wat een oplichters zeg'

Viaplay heeft wederom de wind van voren gekregen van de Nederlandse abonnees. De Scandinavische streamingsdienst - dat de rechten van F1 in ons land heeft - heeft in Nederland al niet veel fans, maar heeft zich met streams rondom de grootste voetbalcompetitie ter wereld (Premier League) nog een stuk minder populair gemaakt. Meer lezen over waar de fans boos over zijn en de autoriteiten er zelfs bij zijn gehaald? Klik hier!

Related image

Na Verstappen deelt ook Kelly Piquet foto's van laatste vakantiedagen

Max Verstappen en Kelly Piquet genieten momenteel met elkaars familie van de laatste dagen voor de zomerstop en melden zich opvallend vaak op social media. Gisteren was daar al Verstappen zelf, nu doet Kelly Piquet er een schepje bovenop. Meer lezen en de foto's zien van Kelly Piquet en Max Verstappen op vakantie? Klik hier!

Related image

Verstappen duidelijk over moment transfer of pensioen in F1: 'Als ik die kans niet heb...'

Max Verstappen heeft zowel Red Bull Racing als zijn fans en de buitenwereld uitgelegd wanneer hij zou overwegen te stoppen met F1 of een transfer te maken. De viervoudig wereldkampioen stelt dat echter dat hij nog wel plezier heeft in het rijden in de koningsklasse. Meer lezen over wat Verstappen over zijn eventuele pensioen of transfer te zeggen heeft en wanneer hij dit zou overwegen? Klik hier!

Related image

Montoya over Verstappen in F1: 'Ferrari in 2027 een optie, wel grote concurrent aanwezig'

Juan Pablo Montoya is in de ban van de transfergeruchten van Max Verstappen die zich in 2026 hebben ontwikkeld. De Colombiaan, voormalig coureur in F1, stelt dat Red Bull Racing in de fout is gegaan door niet Carlos Sainz binnen te halen. Verder stelt Montoya dat Ferrari een mooie optie kan zijn voor Verstappen in 2027. Meer lezen over hoe Montoya denkt over de toekomst van Verstappen en de coureurs van Red Bull Racing? Klik hier!

Related image

Enorme crash in MotoGP: motor Acosta raakt in Hongarije cameraman met hoge snelheid

In de Formule 1 zijn de coureurs nog aan het genieten van hun laatste vakantiedagen voordat volgende week de tweede seizoenshelft begint, maar in MotoGP hebben ze hun vakantie al achter de rug. In Hongarije vond op zaterdag een bizarre crash plaats. Meer lezen en de crash zien die plaatsvond in Hongarije tijdens het weekend van MotoGP? Klik hier!

Gerelateerd