Montoya over Verstappen in F1: 'Ferrari in 2027 een optie, wel grote concurrent aanwezig'
Juan Pablo Montoya is in de ban van de transfergeruchten van Max Verstappen die zich in 2026 hebben ontwikkeld. De Colombiaan, voormalig coureur in F1, stelt dat Red Bull Racing in de fout is gegaan door niet Carlos Sainz binnen te halen. Verder stelt Montoya dat Ferrari een mooie optie kan zijn voor Verstappen in 2027.
In gesprek met Casas De Apuestas zegt Montoya dat het in 2026 geen makkelijke keuze gaat worden voor Verstappen. "Het is geen gemakkelijke beslissing. Dat is het probleem. Er zijn niet veel keuzes. Als Max Verstappen volgend jaar misschien naar buiten komt en zegt dat hij vrij is, hoeveel teams zullen dan echt openstaan om hem aan te nemen?" Volgens de Colombiaan gaat McLaren, het dominante team in 2025, het in ieder geval niet worden. "McLaren is uit beeld. Ferrari? Misschien."
Ferrari optie voor Verstappen in 2027?
Montoya doelt hier op het feit dat Lewis Hamilton na 2026 wellicht met pensioen gaat en er dan een plek vrij zou zijn bij het Italiaanse team voor Verstappen. Toch denkt Montoya dat Ferrari een andere weg zou kiezen. "Ik denk dat Carlos Sainz terug zou kunnen gaan naar Ferrari. Maar hij zou ook geweldig zijn voor Red Bull. Red Bull heeft ervaring nodig. Als Max zegt dat hij vertrekt, wie ga je dan aantrekken? Nog een rookie? En dan zit je met vier rookies in twee worstelende teams?"
Montoya ziet Red Bull kans missen met Sainz
Montoya is overigens sowieso van mening dat Red Bull de kans heeft gemist om Sainz vast te leggen toen ze voor 2025 een coureur nodig hadden naast Verstappen en de jonge coureurs er eigenlijk nog niet klaar voor waren. "Ik zou Carlos [Sainz] zonder aarzelen hebben aangenomen." Die kans is er voor 2026 echter nog steeds, zo stelt Montoya. "Red Bull zou voor Carlos [Sainz] moeten gaan, zijn contract moeten verbreken en hem bij Williams weg moeten halen."
