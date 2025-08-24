Na Verstappen deelt ook Kelly Piquet foto's van laatste vakantiedagen
Max Verstappen en Kelly Piquet genieten momenteel met elkaars familie van de laatste dagen voor de zomerstop en melden zich opvallend vaak op social media. Gisteren was daar al Verstappen zelf, nu doet Kelly Piquet er een schepje bovenop.
De Nederlander zal de vakantie met zijn eigen gezin, de familie van Piquet en die van Verstappen zelf ook wel nodig hebben gehad, want de eerste seizoenshelft verliep niet zoals gehoopt. Tot de Grand Prix van Spanje kon Verstappen, ondanks dat hij duidelijk de mindere auto had, nog aardig in de buurt van Oscar Piastri en Lando Norris blijven. Sinds zijn straf in Spanje zijn de resultaten in Europa tegengevallen en lijkt de titel dankzij de flinke achterstand niet meer haalbaar. Er lijkt dus een einde te komen aan de reeks van vier kampioenschappen op rij bij de coureurs.
Verstappen op vakantie
Verstappen zal dan ook, wellicht zelfs nog wat meer dan normaal, uitgekeken hebben naar zijn zomervakantie. Dit weekend zagen we Verstappen al unieke beelden delen van hem en Kelly Piquet, Penelope en Lily op vakantie. Kelly Piquet heeft op haar story op Instagram ook onder meer foto's van de kinderen, een intieme foto van haar met Verstappen op de boot, en nog veel meer gedeeld.
