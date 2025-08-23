close global

﻿
Verstappen, Piquet, socials

Verstappen sluit zomerstop af en deelt zeldzame foto van dochter Lily

Verstappen sluit zomerstop af en deelt zeldzame foto van dochter Lily

Redactie
Verstappen, Piquet, socials

Max Verstappen maakt zich op voor de hervatting van het Formule 1-seizoen, met het raceweekend in Zandvoort in aantocht. Daarmee wordt de zomerstop officieel afgesloten, en de viervoudig kampioen deelt op zijn socials een zeldzame foto met dochter Lily.

In mei werd bekend dat Lily ter wereld was gekomen, al vermoeden enkele stemmen dat de geboorte mogelijk al eerder had plaatsgevonden. Verstappen sprak met trots over zijn dochter tijdens de mediamomenten die daarop volgden. De Nederlander kon, naar eigen zeggen, al goed oefenen met zijn ‘bonusdochter’ Penelope.

Afsluiting zomerstop

Voor familieman Verstappen stonden de afgelopen weken vooral zon, zee, strand en goed gezelschap op het programma. Samen met zijn gezinnetje zocht hij de zomerzon op, en op Instagram deelt hij een foto met dochtertje Lily.

