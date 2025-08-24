Fans halen autoriteiten erbij rondom Viaplay: 'Wat een oplichters zeg'
Fans halen autoriteiten erbij rondom Viaplay: 'Wat een oplichters zeg'
Viaplay heeft wederom de wind van voren gekregen van de Nederlandse abonnees. De Scandinavische streamingsdienst - dat de rechten van F1 in ons land heeft - heeft in Nederland al niet veel fans, maar heeft zich met streams rondom de grootste voetbalcompetitie ter wereld (Premier League) nog een stuk minder populair gemaakt.
Viaplay heeft sinds 2022 de rechten van de Formule 1 in Nederland overgenomen van Ziggo Sport en zal dit nog tot eind 2029 blijven doen, maar zowel op financieel gebied als qua commentaar van de fans is het eigenlijk sinds 2022 al een lastige periode voor de streamingdienst. Viaplay heeft al afscheid genomen van veel werknemers, is al vertrokken uit veel landen omdat de kosten opliepen, is in waarde gedaald op de markt en moest de prijs van de abonnementen al een paar keer verhogen. Dit tot frustratie van fans, die ook over de technische kant van de streamingdienst (geluid, beeldkwaliteit, streams en samenvattingen bekijken, streams die het niet doen) niet tevreden zijn.
Fans woest op Viaplay
De Formule 1 en voetbal zijn voor Nederlandse fans de voornaamste reden om een abonnement te nemen bij de streamingdienst. Nu de Premier League - en eigenlijk al het voetbal - weer is begonnen, nemen ook weer meer mensen een abonnement. Deze mensen komen er echter nu achter dat Viaplay elke speelronde in de Premier League de wedstrijd om 13:30 uur heeft verkocht aan Prime, waardoor fans dus ook daar een abonnement op moeten nemen en de kosten verder oplopen. Voor veel mensen reden om het abonnement weer op zeggen en zelfs de autoriteiten erbij te halen.
Gerelateerd
Net binnen
Fans halen autoriteiten erbij rondom Viaplay: 'Wat een oplichters zeg'
- 9 minuten geleden
Overzicht pole position 2025: de stand van zaken na de eerste seizoenshelft
- 1 uur geleden
- 4
Kumpen ziet zomerstop eindigen en laat boodschap achter op vakantiekiekje
- 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van Nederland
- Vandaag 06:59
- 1
Verstappen deelt zeldzame foto, 'Comeback Pérez zo goed als zeker' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Marko onthult impact Mekies bij Red Bull Racing: "Wat hem onderscheidt..."
- Gisteren 20:59
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus