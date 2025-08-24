Viaplay heeft wederom de wind van voren gekregen van de Nederlandse abonnees. De Scandinavische streamingsdienst - dat de rechten van F1 in ons land heeft - heeft in Nederland al niet veel fans, maar heeft zich met streams rondom de grootste voetbalcompetitie ter wereld (Premier League) nog een stuk minder populair gemaakt.

Viaplay heeft sinds 2022 de rechten van de Formule 1 in Nederland overgenomen van Ziggo Sport en zal dit nog tot eind 2029 blijven doen, maar zowel op financieel gebied als qua commentaar van de fans is het eigenlijk sinds 2022 al een lastige periode voor de streamingdienst. Viaplay heeft al afscheid genomen van veel werknemers, is al vertrokken uit veel landen omdat de kosten opliepen, is in waarde gedaald op de markt en moest de prijs van de abonnementen al een paar keer verhogen. Dit tot frustratie van fans, die ook over de technische kant van de streamingdienst (geluid, beeldkwaliteit, streams en samenvattingen bekijken, streams die het niet doen) niet tevreden zijn.

Fans woest op Viaplay

De Formule 1 en voetbal zijn voor Nederlandse fans de voornaamste reden om een abonnement te nemen bij de streamingdienst. Nu de Premier League - en eigenlijk al het voetbal - weer is begonnen, nemen ook weer meer mensen een abonnement. Deze mensen komen er echter nu achter dat Viaplay elke speelronde in de Premier League de wedstrijd om 13:30 uur heeft verkocht aan Prime, waardoor fans dus ook daar een abonnement op moeten nemen en de kosten verder oplopen. Voor veel mensen reden om het abonnement weer op zeggen en zelfs de autoriteiten erbij te halen.

@AutoriteitCM Ik heb een peperduur abonnement op @viaplay om mijn voetbal club Tottenham Hotspur te volgen. Nu hebben ze een wedstrijd verkocht aan @PrimeVideo heb ik het recht om met onmiddellijk ingang dit abonnement op #Viaplay stop te zetten? #Viaplayvoetbal #AutoriteitCM — René van der Zalm (@ReneZalm) August 23, 2025

Ik betaal 19,99 per maand



En jullie verkopen dan 13h30 wedstrijden aan Amazon, waar ik dan weer 5 euro per maand voor moet betalen, maar verlagen de prijs van mijn abo niet



Ga even lekker weg met je klachtenformulier, ik ga mijn abo opzeggen



Pak dit probleem zelf even op zeg — Mark Elzinga (@elzinga14) August 23, 2025

en daarom moet @AutoriteitCM ingrijpen, de woorden alles en live pic.twitter.com/me6wESSz6M — Loek Frederiks (@loekf) August 23, 2025

Haha @viaplaysportnl schamen jullie je niet een klein beetje? Lopen adverteren dat alles van de premier league bij jullie te zien is, om er vervolgens achter te komen dat er 1x per week een wedstrijd bij prime wordt uitgezonden.. #viaplayout #viaplay — Caine (@canye07) August 23, 2025

Het sws al niet te harden #Viaplay - Nederlands F1 commentaar voor kansarmen- heeft de vroege middagwedstrijden Premier League opeens verkocht aan Prime maar verkocht abo’s voor de hele competitie. Vreemd. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) August 23, 2025

Heb je een abo op @viaplaysportnl om #PremierLeague te kunnen kijken, kom ik erachter dat ik Machester City vandaag niet kan zien, omdat ViaPlay 13h30 wedstrijden heeft verkocht aan Amazon Prime



Wat is dit voor oplichterij?



Dan maar helemaal geen abo. Exit Viaplay — Mark Elzinga (@elzinga14) August 23, 2025

WTF, ik betaal voor Viaplay en ik kan niet eens mijn club Manchester City zien @viaplaysportnl wat is dit. Wat een ongelooflijke kut partij zijn jullie #mcithfc — Jacob, lawyer (@LawyerAchillias) August 23, 2025

Wat is dit nou weer @viaplay, heb een peperduur abonnement voor Tottenham op #viaplay zenden ze Manchester City-Tottenham niet uit. Die wordt nu uitgezonden op Prime video, meteen opzeggen die oplichters. #viaplayvoetbal — René van der Zalm (@ReneZalm) August 23, 2025

Één wedstrijd per week op Prime, waar je weer een heel nieuw abonnement voor nodig hebt, terwijl alles - studio, commentetor, presentator, analisten - hetzelfde is als bij Viaplay. Waarom mag dit? — Luuk ten Kleij (@LuuktenKleij) August 16, 2025

Uit de eerste 10 Premier League ronden kan ik al 2 wedstrijden van Liverpool niet kijken op #viaplay omdat ze de rechten blijkbaar hebben doorverkocht. Ik ga NU opzeggen @viaplaysportnl #oneerlijkzakendoen — Arthur (@aavenselaar) August 23, 2025

Bro wat?



Je gaat mij niet vertellen dat ik 20 eu in de maand betaal voor Viaplay en dat ik dan op matchday 2 man city - spurs niet kan kijken???



Als t nou een 15:00 wedstrijd was dan kon ik nog wat anders kijken maar de early kickoff ook gewoon.



Wat een oplichters — Yankubah Minteh (@YankubahM) August 23, 2025

ik heb dus vorige week een nieuw viaplay abonnement afgesloten (die ik eerst met mijn broer deelde, maar je kan niet meer met 2 huishoudens kijken), om er vervolgens achter te komen dat ze City - Spurs niet uitzenden 😂😂😂 — Dani Visser (@dvisser2001) August 23, 2025

