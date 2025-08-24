Max Verstappen heeft zowel Red Bull Racing als zijn fans en de buitenwereld uitgelegd wanneer hij zou overwegen te stoppen met F1 of een transfer te maken. De viervoudig wereldkampioen stelt echter dat hij nog wel plezier heeft in het rijden in de koningsklasse.

Verstappen en Red Bull Racing zijn sinds het midden van 2024 hun dominante positie kwijtgeraakt aan McLaren en dit lijkt ervoor te zorgen dat er in 2025 een einde gaat komen aan de reeks aan kampioenschappen van de Nederlander in F1. Dit heeft voor geruchten gezorgd over onder meer een transfer of eventueel zelfs pensioen, maar in 2026 gaat dit er in ieder geval niet van komen. In gesprek met The Athletic gaat Verstappen in op of hij het nog naar zijn zin heeft in F1, ook nu Red Bull het wat minder doet. "Ik heb het nog genoeg naar mijn zin, ja. Sommige onderdelen zijn niet leuk, maar het belangrijkste is dat ik plezier heb als ik de auto bestuur, en dat is zeker nog leuk."

Verstappen kan nog genieten van F1

Waar geniet Verstappen dan nog van in F1? "Ik werk met heel veel ongelofelijk getalenteerde en slimme mensen samen in het team, en moet mezelf pushen om het beste uit de auto te halen. Daarnaast heb je natuurlijk de competitie met alle andere coureurs. Uiteindelijk probeer je natuurlijk te winnen."

Verstappen over Red Bull en 2026

Verstappen komt in 2026 in actie voor Red Bull Racing, iets wat inmiddels zeker is, maar het is nog maar afwachten of Red Bull de prestatieclausule van de Nederlander - volgens de geruchten top twee bij de coureurs tijdens de zomerstop - kan gaan halen in het nieuwe tijdperk. Verstappen stelt dat hij wel weet wanneer hij het, bij zijn huidige team of in F1, niet meer naar zijn zin heeft. "Als ik echt geen kans meer heb om te winnen en als ik in het middenveld moet rondrijden, dan verdwijnt het plezier in het rijden ook snel." Toch wil hij zich ook opstellen als iemand die voor een gesprek beschikbaar is. "Als ik boos word, en als het team dat hoort, denken ze misschien ook dat ze me beter niet kunnen benaderen. Je moet wel proberen om als motivator op te treden en om het team te steunen. Dat is niet altijd makkelijk als je als team zo dominant geweest bent en nu een beetje terugvalt."

