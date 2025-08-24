In de Formule 1 zijn de coureurs nog aan het genieten van hun laatste vakantiedagen voordat volgende week de tweede seizoenshelft begint, maar in MotoGP hebben ze hun vakantie al achter de rug. In Hongarije vond op zaterdag een bizarre crash plaats.

De MotoGP is het hoogste niveau van de motorsportwereld en heeft inmiddels al jaren geen Nederlanders meer in haar hoogste raceklasse gezien. In Moto2, zeg maar F2 van MotoGP, zitten momenteel met Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh nog wel wat talenten die eventueel door kunnen stromen de komende seizoenen. Dit weekend rijden de coureurs in Hongarije op Balaton Park Circuit, dus niet op de Hungaroring waar F1 altijd op actief is. Het is het staartje van de Europese reeks aan races, waarna ze nog naar Azië en Noord/Zuid Amerika gaan om het seizoen af te sluiten.

Artikel gaat verder onder video

Enorme crash MotoGP in Hongarije

Tijdens de sprintrace van het weekend in Hongarije, iets wat MotoGP elk weekend doet op zaterdag, was er een enorme crash waar de motor van KTM-coureur Pedro Acosta bij betrokken was. De motor schoot door het grind flink door en schoot vervolgens zelfs zo omhoog dat het voertuig de plek raakt waar een cameraman met zijn camera staat om alles te filmen. Zowel Acosta als de cameraman zouden het er heelhuids vanaf brengen, maar schrikken was het wel.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮



We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

