Dat McLaren in 2025 de overhand heeft op de concurrentie, is inmiddels wel duidelijk. Toch kan het team mogelijk ook volgend jaar nog profiteren van een aantal slimmigheidjes die het dit seizoen heeft geïntroduceerd. Het reglement gaat weliswaar op de schop, maar sommige elementen blijven volgend jaar hetzelfde als nu.

De grote truc van McLaren lijkt vooral in de voorwielophanging te zitten. Daarnaast doet het team nog altijd iets waardoor de banden beter in het werkvenster blijven dan bij de rivalen. Het zijn volgens Frédéric Vasseur technieken die ook komend jaar van toepassing zullen zijn. De teambaas van Ferrari ziet dan ook dat McLaren daar volgend seizoen nog steeds van kan profiteren.

Onderdelen meenemen naar 2026

In gesprek met The Race legt Vasseur uit dat McLaren, Ferrari en Mercedes zich nu vooral toeleggen op onderdelen die volgend jaar ook gebruikt worden: “Wij allemaal en ik denk dat dat geldt voor McLaren, voor ons en voor Mercedes, steken veel moeite in de onderdelen die je kunt meenemen. Dat betekent dat het dit seizoen veel om de ophanging draait. Het gaat veel om het remsysteem. Het gaat veel om alle onderdelen die je ook volgend jaar nog gebruikt.”

De geleerde lessen zijn waardevol: “Bij de ophanging geldt: zodra je iets begrijpt, zet je meteen een goede stap vooruit voor volgend jaar. Het is geen toeval dat alle teams, als je goed kijkt, dit doen. De ontwikkeling van Mercedes draait dit seizoen vooral om de ophanging. Bij McLaren ook. Wij doen hetzelfde. Het is niet zo dat we op een ochtend wakker werden en dachten: ‘Oké, laten we de anderen maar kopiëren.’”

