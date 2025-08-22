Piastri reageert op vergelijking met Prost: "De mentaliteit is hetzelfde"
Oscar Piastri wordt regelmatig vergeleken met de legendarische Alain Prost. De viervoudig wereldkampioen, die eerder met de Australiër samenwerkte bij Alpine, sprak zijn waardering uit voor de jonge coureur. De leider in het wereldkampioenschap reageert nu op die uitspraken van de Fransman.
Prost merkte op dat Piastri kenmerken vertoont die vergelijkbaar zijn met die van hemzelf. "Ik hou van de manier waarop hij zich gedraagt. Het doet me een beetje aan mezelf denken – nadenken over wanneer je de juiste inhaalactie moet doen en iets slimmer zijn dan de rest," vertelde de Fransman aan Karun Chandhok. De McLaren-coureur zelf vindt het "erg cool" om met Prost vergeleken te worden. In gesprek met Motorsport.com legt hij uit dat hij zichzelf op sommige vlakken wel herkent in de vergelijking. "Het is erg cool, zeker als het van Alain komt. Ik heb die vergelijking al van een paar mensen gehoord. Op sommige vlakken herken ik het wel", aldus de jonge Australiër.
Races uitrijden
De vergelijking van Prost met Piastri heeft vooral te maken met het strategische denken en het nemen van risico's in races. De WK-leider benadrukt dat het nu ook belangrijker is dan ooit in zijn strijd om overwinningen. Hij leidt momenteel negen punten op zijn teamgenoot Lando Norris, een marge die kleiner is geworden nu de Brit drie van de laatste vier races wist te winnen. "Je moet dus wel zorgen dat je races uitrijdt, consistent bent en geen onnodige risico's neemt", zo besluit de coureur uit Melbourne, waarmee hij de mentale overeenkomst met Prost nog eens onderstreept.
Vroeger en nu
Hoewel de redenen nu natuurlijk allemaal anders zijn, is het principe nog altijd hetzelfde. Piastri besluit dat het, ondanks dat de sport veranderd is, nog altijd een goede strategie is om constant en slim te racen, een principe dat hij en de Franse legende allebei hoog in het vaandel hebben staan. Na de zomerstop, die over iets minder dan een weekje ten einde komt, gaat Piastri volop op jacht naar zijn allereerste wereldtitel in de koningsklasse.
