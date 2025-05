Piastri wijst naar respect voor Verstappen: "Max en ik racen op vergelijkbare manier"

Oscar Piastri moet toegeven dat hij qua rijstijl sterk op Max Verstappen lijkt. De huidige leider in het klassement onthult in een gesprek met de BBC dat hij Verstappen altijd de grenzen ziet verleggen, iets wat hij zelf ook graag doet.

Piastri werd in 2022 nog groots aangekondigd als de opvolger van Fernando Alonso bij Alpine, maar liet destijds via X weten dat hij een ander avontuur aanging. De Australiër debuteerde in 2023 bij McLaren en had het in zijn eerste jaar vooral lastig met de banden. Afgelopen seizoen moest Piastri voornamelijk in dienst van Lando Norris rijden, maar wist hij in Hongarije zijn eerste overwinning te pakken. Dit seizoen heeft hij de volgende stap gezet en leidt hij zelf het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Max en ik racen op een vergelijkbare manieren

Piastri onthult dat hij Verstappen de afgelopen jaren nauwlettend heeft gevolgd. "Zelfs zonder dat Max het zei, wist ik dat al, alleen al door hem door de jaren heen te zien racen, en nu tegen hem te racen," legt Piastri uit, verwijzend naar de inhaalmanoeuvre in bocht één van de race in Djedda, waarbij Verstappen er via de buitenkant nog langs probeerde te komen. Verstappen gaf in het verleden aan dat hij zich niet aan de buitenkant laat inhalen, een motto dat Piastri inmiddels ook hanteert: "Eerlijk gezegd denk ik dat ik dat ook heb gedaan. Misschien is mijn aanpak iets minder brutaal, maar het is zeker niet anders. Max en ik racen op een vergelijkbare manier tegen elkaar: heel robuust, compromisloos, en ik denk dat we allebei tot op zekere hoogte de grenzen verleggen."

Respect

Op het randje van de regels rijden betekent ook dat je er als coureur weleens overheen gaat: "Ik probeer altijd eerlijk te zijn, maar de grens tussen goed en hard racen en over de schreef gaan is heel dun. Het is altijd moeilijk om die balans te vinden. Maar ik heb het gevoel dat we allebei veel respect hebben voor de manier waarop we tegen elkaar racen. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten, vooral na een paar gevechten dit jaar."

Gerelateerd