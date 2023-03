Remy Ramjiawan

Maandag 6 maart 2023 14:45

Voor viervoudig wereldkampioen Alain Prost stond er nog een hele bijzondere rit op het programma in Bahrein. De inmiddels 68-jarige Fransman kreeg de kans om in Bahrein nog een aantal ronden met de McLaren MP4/2 rond te rijden, de bolide waar hij in 1984 de tweede positie in het klassement wist te verzegelen.

Prost was van 1980 tot en met 1993 actief in de koningsklasse. In de jaren tachtig wist hij maar liefst drie wereldtitels te verzamelen bij het team van McLaren. Aan het einde van dat decennium kwam ook ene Ayrton Senna aan boord en het ging er verhit aan toe tussen het duo. Via Ferrari eindigde Prost in 1993 in de Williams, waar hij uiteindelijk zijn vierde en laatste wereldkampioenschap op zijn naam wist te zetten.

McLaren MP4/2

De McLaren MP4/2 is weliswaar geen titelwinnende auto, maar Prost wist er in 1984 toch zeven overwinningen mee te pakken. Teamgenoot Niki Lauda kon natuurlijk ook een potje autoracen en de Oostenrijker voegde er nog vijf zeges aan toe in datzelfde jaar. De bolide werd destijds als revolutionair beschouwd en maakte gebruikt van een TAG-Porsche V6-motor.