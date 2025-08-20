Hoewel FIA-president Mohammed Ben Sulayem niet bij iedereen in het pulletje valt, kan hij wel rekenen op duidelijke steun vanuit Afrika. De Emiraat deelt op zijn sociale media een brief die hij heeft ontvangen van de betreffende leden, waarin zij hem bedanken voor zijn visie, transparantie en innovaties.

Eind dit jaar staan de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter van de internationale autosportbond op het programma. Voormalig FIA-steward Tim Mayer heeft zich officieel opgeworpen als tegenstander van de Emiraat. Mayer stelde juist dat er momenteel sprake is van een illusie van vooruitgang en een illusie van leiderschap. Daarmee zijn de messen geslepen voor de verkiezingen, maar voorlopig krijgt Ben Sulayem de steun vanuit Afrika.

Brief is steunbetuiging voor huidig beleid

In de brief die de voorzitter ontving, zijn er juist complimenten voor zijn leiderschap. Daarnaast wordt de opvolger van Jean Todt geprezen voor het ombuigen van een financieel tekort van 20 miljoen euro naar een winst van 4 miljoen euro. De leden zien die koers als een bevestiging van goed bestuur. Ook is de impact van de FIA op Afrika de afgelopen jaren vergroot: de FIA Awards werden recent nog in Rwanda uitgereikt. De brief lijkt dan ook min of meer een openlijke steunverklaring te zijn.

FIA-president is vereerd

De president reageerde zelf ook op de brief en liet weten vooral zeer vereerd te zijn met de verkregen steun: "Ik ben oprecht vereerd en gesterkt door de ongelooflijke steun van onze leden over de hele wereld. Jullie vertrouwen geeft mij de kracht om door te blijven gaan met de doelen die we samen hebben gesteld. Dank jullie wel."

