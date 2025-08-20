Wolff niet blij met scene in F1-film met Brad Pitt: "Tenenkrommend, ze logen tegen mij"

F1: The Movie verscheen eind juni in de bioscoop en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff speelt een kleine rol in de film. Aan het einde heeft hij een scene met Brad Pitt, de hoofdrolspeler, maar erg tevreden is Wolff daar niet over. Wolff noemt het "tenenkrommend" en grapt dat de filmcrew tegen hem gelogen heeft.

Terwijl de Formule 1 haar normale raceprogramma afwerkte, werden er tussendoor steeds stukjes gefilmd om uiteindelijk tot een volledige F1-film te komen. Afgelopen juni was het eindresultaat dan eindelijk te zien en verscheen F1: The Movie in de internationale bioscopen. De film werd een enorm succes en bracht wereldwijd al een dikke 550 miljoen dollar in het laatje, waarmee het één van de meest succesvolle films ooit is van hoofdrolspeler Pitt. Van de vele miljoenen mensen die naar de bioscoop trokken, heeft iedereen ook de scene van Wolff kunnen aanschouwen aan het einde van de film. Volgens de makers voerde Wolff zijn rolletje perfect uit, maar zelf denkt hij daar toch anders over.

Wolff noemt scene van zichzelf in F1-film "tenenkrommend"

Bij de slotrace van 2024 in Abu Dhabi moest Wolff een klein toneelstukje opvoeren die de makers van de film dan wilde gebruiken. De teambaas moest zelfs een klein stukje tekst uit z'n hoofd leren. En hoewel Wolff het "interessant" noemt dat hij deel uit mocht maken van de gesprekken met Brad Pitt, Javier Bardem, Joe Kosinski en Jerry Bruckheimer, is hij niet bijster tevreden met zijn optreden in de film. " Ze zeggen dat ik het geweldig deed, maar ik denk dat ze tegen me liegen”, grapte hij tegenover The Wall Street Journal. “Ik vind het tenenkrommend om dat stukje van de film terug te zien."

Wolff werkte de F1-crew op de zenuwen

Volgens Wolff moest het allemaal snel worden opgenomen en had hij daarom ook niet de tijd om zich op te frissen. "Er was geen haar- en make-up, ze zeiden gewoon: ‘Laten we dit nu doen’. Volgens mij werkten ik een beetje op hun zenuwen, want ik heb de scène zeker vijf keer over moeten doen”, besloot hij lachend. Ik wilde het goed doen, maar volgens mij is dat niet gelukt.”

