Verstappen deelt beelden van vakantie: Nederlander geniet van waterpret

Hoewel de Dutch Grand Prix langzaam maar zeker om de hoek komt kijken, genieten de coureurs momenteel nog even van de zomerstop. In navolging van veel van zijn collega's, heeft nu ook Max Verstappen een klein inkijkje gegeven in zijn vakantie op zijn eigen Instagram-kanaal.

We weten inmiddels dat Verstappen op verschillende manieren heerlijk aan het genieten is van zijn vakantie. Zo is hij in Portugal geweest, waar hij bovendien volgens verschillende berichten een stuk grond gekocht heeft om daar - zo wordt er verwacht - zelf een vakantiehuisje te gaan bouwen. Verstappen en vriendin Kelly Piquet zijn groot fan van het Zuid-Europese land, waar natuurlijk ook de taal gesproken wordt van Piquet en haar familie.

Verstappen geeft update

Even later keerde Verstappen weer terug op Sardinië, het Italiaanse eiland waar de Formule 1 de afgelopen maanden zo van in de ban is geweest. Eerder zou daar een geheime meeting tussen Verstappen en Toto Wolff hebben plaatsgevonden te midden van alle heftige speculaties rondom een mogelijke overstap naar Mercedes. Inmiddels is er van zijn tweede bezoek deze maand daadwerkelijk een foto gemaakt van een ontmoeting tussen Verstappen en Wolff. Hoewel we van Verstappen - zoals we gewend zijn - weinig vernemen op de socials, heeft hij nu toch een keer de radiostilte doorbroken en krijgen we een klein inzichtje in wat hij doet in het water.

