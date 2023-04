Vincent Bruins

Woensdag 19 april 2023 15:49

Sergio Pérez zal de komende jaren de teamgenoot van Max Verstappen blijven bij Red Bull Racing. Althans, dat is wat Pedro de la Rosa, tegenwoordig de ambassadeur van het team van Aston Martin, gelooft.

De la Rosa is zelf lang actief geweest als coureur in de Formule 1. De Spanjaard maakte zijn debuut voor Arrows in 1999 en was een jaar later bij hetzelfde team de ploeggenoot van niemand minder dan Jos Verstappen. Hij maakte daarna voor twee seizoenen de overstap naar Jaguar, voordat hij testrijder werd bij McLaren. In de laatste helft van 2006 viel hij in voor Juan Pablo Montoya en scoorde een podium in Hongarije. Hij maakte zijn terugkeer bij Sauber in 2010, maar werd met nog vijf Grands Prix te gaan aan de kant gezet vanwege teleurstellende resultaten. In zijn laatste seizoen in 2012 kwam hij uit voor achterhoedeteam Hispania (HRT).

Artikel gaat verder onder video

Pérez kreeg zitje van Albon

Pérez kwam vanaf 2014 zeven seizoenen uit voor Force India wat halverwege 2018 werd omgedoopt tot Racing Point. In zijn laatste jaar voor de renstal die door Lance Strolls vader Lawrence werd overgenomen, won hij de Grand Prix van Sakhir in 2020, drie maanden nadat hij had bevestigd het team te verlaten. Stroll bleef natuurlijk bij het team dat voor 2021 weer werd omgedoopt tot Aston Martin. Pérez zag het tweede stoeltje daar gevuld worden door Sebastian Vettel, maar gelukkig kwam er een plek vrij bij Red Bull. Alexander Albon werd gedegradeerd tot derde coureur en de Mexicaan werd uitgekozen als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Zijn huidige contract loopt af na 2024. Pérez heeft tot nu toe vier Grands Prix op zijn naam geschreven voor de Oostenrijkse energydrankfabrikant, waaronder de race in Saoedi-Arabië van vorige maand.

OOK INTERESSANT: Fittipaldi ziet Pérez strijden om de titel: "Hij ruikt de kans om kampioen te worden"

Checo goed met complexe auto's

"Ik denk dat Checo bij Red Bull zal blijven," vertelde De la Rosa in de F1 Nation-podcast. "Hij rijdt namelijk elke race weer wat beter sinds zijn komst. Daarnaast heeft hij laten zien dat hij in staat is zich aan te passen aan de auto en het team van Red Bull. Dat valt niet mee, maar Pérez is een voorbeeld van iemand die het wel is gelukt. De auto's van tegenwoordig zijn complex, je kan bijna niet meer testen, dus je moet spelen met dingen, zoals de rembalans, het differentieel, et cetera. Pérez is daar goed in en presteert prima. Ik zie niet in waarom Red Bull hem zou moeten vervangen."