Brian Van Hinthum

Dinsdag 18 april 2023 19:22

Sergio Pérez heeft dit seizoen zijn plannen om Max Verstappen van de troon te stoten niet onder stoelen of banken gestoken. De Mexicaanse coureur hoopt dit seizoen een gooi te doen naar de wereldtitel en gaat daar vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan verder mee. Emerson Fittipaldi legt uit waarom Pérez zeker kansen heeft.

Pérez beschikt momenteel samen met Verstappen duidelijk over de snelste auto op de grid en hoewel Verstappen over het algemeen de betere coureur van het tweetal is, weigert de Mexicaan om zomaar de handdoek in de ring te gooien en als tweede viool te spelen binnen het team van Red Bull. Voorlopig heeft de man uit Guadalajara 54 punten bij elkaar weten te sprokkelen in de eerste drie Grands Prix van het seizoen, waardoor hij een achterstand van vijftien punten op zijn Nederlandse teammaat heeft.

Artikel gaat verder onder video

Koning op stratencircuits

Na de lentestop reist het Formule 1-circus af richting Azerbeidzjan, waar in Bakoe de volgende race wordt gereden. Pérez, de man die vaak goed is op stratencircuits, mikt natuurlijk op een goed resultaat. Fittipaldi denkt dat de Red Bull-coureur daar het gat met Verstappen wellicht kan verkleinen. "Zijn rijstijl past zeer goed bij races op straatcircuits. Zijn resultaten op die circuits zijn altijd goed. Wanneer je daar rijdt, moet je altijd zeer snel en precies zijn. Je kan geen fouten maken, want de muren zijn heel dichtbij", vertelt hij tegenover MyBettingSites.

Titel voor Pérez?

De Braziliaan vervolgt: "Het is een zeer moeilijke techniek om snel te kunnen zijn tijdens straatraces. Dat doet hij heel goed." Fittipaldi legt vervolgens uit waarom Pérez volgens hem dit seizoen zeker kans heeft in de strijd om te titel. "Pérez is nu voor de volle 110 procent gemotiveerd. Hij heeft de kans om het kampioenschap te winnen en dat weet hij. Hij ruikt de kans om kampioen te worden. Ik weet zeker dat hij dit jaar alles gaat geven, omdat hij oprecht gelooft dat hij kan winnen", besluit de wereldkampioen van 1972 en 1974.