De toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari wordt breed besproken na een moeizaam seizoen. Toch krijgt de meervoudig wereldkampioen steun uit onverwachte hoek: oud-Ferrari-coureur Arturo Merzario. De Italiaan kent als geen ander hoe het voelt om vroegtijdig weg te gaan bij de Scuderia, maar benadrukt dat Hamilton nog niet afgeschreven moet worden.

Merzario reed negen seizoenen in de Formule 1, verdeeld over verschillende teams, maar zijn tijd bij Ferrari verliep allesbehalve soepel. Hij botste met Jacky Ickx en verloor het vertrouwen van teambaas Enzo Ferrari. Bovendien was hij betrokken bij het testen van de beruchte 'snowplough'-auto, die nooit in races werd ingezet, maar later wel bijdroeg aan kampioenschapswagens.

Hamiltons moeizame start bij Ferrari

"In 1973 koos ik ervoor om het team te verlaten", blikt Merzario terug in gesprek met Gazzetta dello Sport. "Toen ik Mauro Forghieri uit de problemen had geholpen, was het leven voor mij erg zwaar geworden. Dus nam ik mijn beslissing voordat de laatste races van het seizoen plaatsvonden." Ook Hamilton bevindt zich in een moeilijke periode sinds zijn overstap naar Maranello. Zijn dramatische optreden tijdens de Grand Prix van Hongarije wakkerde de discussie verder aan over hoe lang hij nog wil doorgaan in de Formule 1.

Hamilton mag absoluut niet opgeven

Maar Merzario is duidelijk: Hamilton mag niet opgeven. "Het is nog niet voorbij", zegt hij stellig. "Hij wacht gewoon op de juiste kans. Hij zal alleen risico nemen wanneer dat nodig is, niet voor een achtste plek. En als hij ooit zou besluiten te vertrekken, dan vindt hij zo weer een ander team. Hamilton heeft al lang bewezen wat hij waard is. Het is niet de situatie van Charles Leclerc: Charles moet nog laten zien dat hij een echte kampioen is."

Kritiek op Hamiltons rol bij Ferrari

Merzario wijst er echter op dat Hamiltons komst naar Ferrari mogelijk andere doelen diende. "In mijn ogen was de komst van Hamilton naar Maranello vooral een commerciële operatie", stelt hij. "Negentig procent van de mensen binnen Ferrari was het daar niet mee eens, voor zover ik weet. En als een coureur zich niet gewaardeerd voelt of geen integraal onderdeel van het team om een doel te bereiken, dan verlies je motivatie. Waarom gek doen om drie tienden te vinden, als je toch op de derde startrij eindigt?"

Uitbarsting in Hongarije

Tijdens het raceweekend in Boedapest zorgde Hamilton voor opschudding met zijn inmiddels beruchte uitspraken. Hij noemde zichzelf "waardeloos" en weigerde daar later op terug te komen. Ook die reactie viel Merzario op. "Ik denk dat zijn uitbarsting op sommige punten ironisch bedoeld was", zegt hij. "Maar het was zeker niet de positie waarin een zevenvoudig wereldkampioen zichzelf voorstelt te staan. Het komt meer over alsof Lewis zich ‘gesloopt’ voelt door Ferrari."

