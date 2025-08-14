Nu Max Verstappen met zekerheid in 2026 voor Red Bull Racing zal rijden en de onzekerheid omtrent zijn toekomst pas volgend jaar weer op gang zal komen, zullen de dominosteentjes langzaam maar zeker bij de andere teams na de zomerstop ook gaan vallen. Wat mogen we verwachten?

Silly Season bleek in 2024 voor flink wat opschudding te zorgen. Ook toen waren er zorgen om een vertrek van Verstappen, maar uiteindelijk bleek de Nederlander gewoon bij Red Bull te blijven voor 2025. Hij kreeg wel een nieuwe teamgenoot in Liam Lawson. Verder ging Lewis Hamilton naar Ferrari, bleek Andrea Kimi Antonelli zijn opvolger bij Mercedes en ging Carlos Sainz naar Williams. Esteban Ocon ging op zijn beurt naar Haas waar hij de jonge coureur Oliver Bearman als teamgenoot kreeg, terwijl Jack Doohan de opvolger van Ocon bleek bij Alpine en bij Racing Bulls Isack Hadjar zijn eerste kans kreeg in F1. Verder was er ook nog Sauber, dat met Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto voor een compleet nieuw duo ging. Wat gaat er dit jaar allemaal nog gebeuren nu de grootste dominosteen, Verstappen, is gevallen?

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Racing en Racing Bulls

Bij Red Bull Racing rijdt Verstappen dus volgend jaar nog met zekerheid voor het team, maar zijn teamgenoot en de twee stoeltje bij zusterteam Racing Bulls zijn nog niet gevuld. Zowel Yuki Tsunoda als Isack Hadjar en Liam Lawson hebben een aflopend contract en Arvid Lindblad wacht in F2 op zijn kans in F1 nu hij volgens de regels in de koningsklasse uit mag komen. Red Bull moet dus een coureur teleur gaan stellen voor 2026.

Tsunoda lijkt alle touwtjes zelf in handen te hebben. Als hij de tweede seizoenshelft beter presteert, zal er voor Red Bull weinig reden zijn om hem te vervangen en zullen Hadjar en Lawson waarschijnlijk weer bij Racing Bulls rijden in 2026 en zal Lindblad nog een jaartje F2 doen. Mocht Tsunoda teleurstellen, dan zal Red Bull afscheid nemen van de Japanner en is er ineens een stoeltje vrij waar Hadjar of Lawson voor gepromoveerd moet worden. De kans is dan vrij groot dat Hadjar de stap zal maken en Lawson en Lindbad bij Racing Bulls zullen rijden in 2026.

Mercedes

De tweede grote vraag is wat er bij Mercedes gaat gebeuren nu Verstappen voor 2026 geen optie is. Het team zal voor 2027 haar opties wel open willen houden, wetende dat Verstappen ook in 2026 een prestatieclausule heeft waardoor hij uit zijn contract kan bij Red Bull. Voor 2026 lijkt de keuze voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli het meest logisch te zijn.

De kans dat Russell een contract voor twee jaar krijgt, aldus de geruchten, is vrij groot. De kans was sowieso klein dat de Brit na dit seizoen en vorig seizoen een eenjarig contract zou accepteren. Antonelli, die sinds de races in Europa zijn vorm en consistentie is verloren (wat niet gek is bij een rookie), heeft dit echter nog niet afgedwongen en zal waarschijnlijk ook volgend jaar rijden met een aflopend contract. Hoe talentvol de Italiaan ook is, de kans is groot dat hij na 2026 geslachtofferd zal worden als Verstappen ineens voor 2027 beschikbaar wordt.

Cadillac

Dan het derde team dat nog veel werk aan de winkel heeft voor 2026: Cadillac. Het nieuwe team dat volgend jaar als elfde team F1 komt versterken, is nog op zoek naar twee coureurs en lijkt zich - als we de geruchten mogen geloven - vooral op ervaren coureurs te richten die het team kunnen helpen tijdens hun eerste seizoen in F1.

Sergio Perez zou in Monza volgens de geruchten al aangekondigd gaan worden als eerste coureur, waardoor de vraag nu vooral is wie de tweede coureur gaat worden. De kans is groot dat dit Valtteri Bottas gaat worden, maar ook Mick Schumacher wordt vaak genoemd. Het wordt hoe dan ook interessant om te zien wat daar gaat gebeuren de komende weken.

Alpine

Tot slot Alpine, waar de vraagtekens zich vooral vormen rondom de teamgenoot van Pierre Gasly. De verwachting bij veel mensen is dat Alpine, als het de motor van Renault volgend jaar inruilt voor die van Mercedes, een stuk beter gaat presteren omdat het chassis zelf niet zo slecht is. Het team mist simpelweg vermogen dit seizoen om echt mee te doen om plekken in de top tien.

Dit jaar hebben zowel Jack Doohan als Franco Colapinto niks met hun kans gedaan, terwijl mogelijk Paul Aron dit jaar ook nog de kans gaat krijgen. Het is een seizoen waarin de coureurs een periode krijgen om zich richting 2026 te bewijzen, maar geen enkele optie heeft zich tot nu toe echt laten zien. Het is dus nog maar de vraag of Alpine het met haar eigen coureurs op kan lossen of toch naar coureurs buiten Alpine moet gaan kijken.

Aston Martin

Een ander team dat wellicht nog interessant kan worden is Aston Martin, dat samen met Mercedes momenteel de meeste kans maakt om Verstappen na 2026 in te lijven. Aston Martin gaat vanaf 2026 werken met Honda, terwijl het ook de eerste auto zal zijn die door Adrian Newey is ontworpen. Fernando Alonso zal met zekerheid volgend jaar in de Aston Martin rijden, maar wie komt er naast hem?

De kans is vrij groot dat dit Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence Stroll, gaat worden. Ondanks dat Stroll vaak niet competitief is tijdens races (tenzij er chaos of regen is) en hij een ongeïnteresseerde indruk achter weet te laten, krijgt hij toch telkens weer de kans. In 2026 lijkt dit niet anders te zijn, maar na 2026 is de kans aanwezig dat hij vervangen wordt door Verstappen als de Nederlander voor 2027 ineens beschikbaar is en de auto van Aston Martin stappen weet te zetten in het nieuwe tijdperk. Tsunoda zou voor 2027, als hij bij Red Bull na dit seizoen geen nieuw contract krijgt, ook een optie zijn. Zijn relatie met Honda is daarin een belangrijke factor.

Ferrari

Ferrari is ook nog wel een interessant team om naar te kijken. Het seizoen 2025 verloopt teleurstellend, zeker gezien het feit dat een kampioenschap bij de coureurs en constructeurs begin dit seizoen het doel was en de auto daar helemaal voor was gemaakt. Ferrari heeft nog geen race gewonnen dit jaar en kan allebei de kampioenschappen ook al vergeten. Zeker Lewis Hamilton heeft het lastig.

De Brit lijkt een uitgebluste indruk te maken, ondanks dat zijn prestaties nog wel consistent zijn. Het is echter, zo zal de Brit zelf zeggen, consistent niet goed genoeg en Charles Leclerc is eigenlijk elk weekend wel sneller dan de Brit. De kans dat Leclerc en Hamilton in 2026 gewoon weer in de auto zitten is groot, maar gezien de uitspraken van Hamilton dit jaar zou het geen eens een grote verrassing zijn als hij toch besluit na 2025 te stoppen. Voor nu is de verwachting echter dat er geen plekje vrij gaat komen in 2026 bij Ferrari en Hamilton het met nieuwe auto's, die hem wellicht beter liggen dan die van dit tijdperk, nog een keertje wil proberen.

Rest van de grid

Bij de rest van de grid bestaat voor 2026 geen twijfel. McLaren zal in 2026 ook weer met Lando Norris en Oscar Piastri op de grid staan en zal wederom beschikken over het beste duo in F1. Bij Audi (nu Sauber) zullen Hulkenberg en Bortoleto dat ook weer zijn, terwijl bij Haas ze met Ocon en Bearman aan het seizoen 2026 gaan beginnen. Zowel Bortoleto als Bearman hebben lange contracten gekregen en zullen dus volgend jaar ook nog in F1 actief zijn. Bij Williams is er ook geen twijfel: Alexander Albon en Sainz zullen namens het Britse team weer in actie komen in F1 in 2026.

Gerelateerd