Teambaas van Mercedes op Monza

Wolff ziet Bottas terugkeren in 2026: "Blijf het in de gaten houden"

Wolff ziet Bottas terugkeren in 2026: "Blijf het in de gaten houden"

Teambaas van Mercedes op Monza

Valtteri Bottas verdient een voltijds racestoeltje in de Formule 1, zo stelt Toto Wolff. Bottas, die momenteel reservecoureur is bij het team van Mercedes, heeft zich de afgelopen jaren bewezen binnen de koningsklasse. De Finse coureur kwam in 2017 bij Mercedes en reed daar vijf seizoenen voordat hij de overstap maakte naar Alfa Romeo/Sauber.

Wolff benadrukt ook de sterke band tussen Bottas en Mercedes. "Valtteri maakt natuurlijk al heel, heel lang deel uit van de Mercedes-familie," legt hij uit. Ondanks zijn huidige rol als reservecoureur, blijft de Fin een belangrijke schakel in het team, altijd klaar om in te springen wanneer nodig. "Maar uiteraard verdient Valtteri een racestoeltje. Hopelijk gaat die deur binnenkort open. Blijf het in de gaten houden", zo citeert Motorsport.com Wolff. Bottas is momenteel actief als reservecoureur bij Mercedes, waar hij regelmatig test- en simulatorwerk verricht.

Overstap naar Cadillac?

De geruchtenmolen draait op volle toeren met speculaties over een mogelijke overstap van Bottas naar het team van Cadillac, dat in 2026 zijn debuut maakt in de koningsklasse. Door zijn ervaring bij topteams zou hij een uitstekende kandidaat zijn voor één van de twee beschikbare zitjes. Andere coureurs die genoemd worden zijn onder meer Sergio Pérez, Mick Schumacher en Felipe Drugovich. Cadillac, dat samenwerkt met General Motors, zal de eerste drie seizoenen gebruikmaken van een krachtbron van Ferrari.

Bottas flirt

Bottas zelf lijkt ook niet ongevoelig voor de geruchten, zo bleek uit een eerdere video van de Fin die viral ging op het internet. Het is een publiek geheim dat Bottas in beeld is bij het gloednieuwe team van Cadillac als één van de coureurs volgend jaar, en met de destbetreffende social media-post van de Fin leek die samenwerking ineens een stuk dichterbij. In de video liep Bottas over straat, toen hij 'uit het niets' een geparkeerde Cadillac zag staan. Bottas opende de deur en merkte op dat de auto erg mooie 'stoeltjes' had én dat deze beiden nog vrij waren. 

Denk jij dat Bottas een vaste rol verdient in de Mercedes raceploeg?

5 stemmen

Mercedes Toto Wolff Motorsport.com Valtteri Bottas Cadillac
