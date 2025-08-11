close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Stefano Domenicali

Domenicali wil met teams en coureurs praten over uitbreiding sprintraces

Domenicali wil met teams en coureurs praten over uitbreiding sprintraces

Stefano Domenicali

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, heeft tijdens een recent interview zijn plannen gedeeld om sprintraces uit te breiden en een nieuw format met een omgekeerd startgrid te introduceren. De Italiaan is van plan om met teams en de FIA in gesprek te gaan over de mogelijkheden om deze ideeën te realiseren.

Op dit moment staan er zes sprintraces op de kalender voor 2026, maar Domenicali overweegt om dit aantal later na dat jaar verder uit te breiden. De Italiaanse F1-baas benadrukt dat sprintraces inmiddels een geaccepteerd onderdeel van de Grand Prix-weekenden zijn geworden en dat steeds meer organisatoren interesse tonen om deze evenementen te hosten, waardoor de weg vrij lijkt voor een uitbreiding.

Meer sprintraces en omgekeerd startgrid

Domenicali vertelt in gesprek met The Race over de plannen die op tafel liggen: "Ik geloof dat er mogelijkheden zijn om twee dingen uit te breiden, die we moeten bespreken, zowel met de coureurs als de teams, en natuurlijk met de FIA." Daarbij doelt hij onder meer op een omgekeerd startgrid, zoals we die kennen uit de Formule 2 en Formule 3. Dit zou een manier kunnen zijn om meer variatie in de sprintraces te brengen. In een eerder stadium lieten teams echter al weten totaal geen heil te zien in het idee van een omgekeerde startgrid.

Nieuwe formats

De Italiaanse topman vervolgt: "Kunnen we dat [sprintschema] toepassen op meer races? En is er een juiste formule om de mogelijkheid te creëren voor een omgekeerde startopstelling, zoals we dat doen met F2 en F3? Dit zijn punten van discussie. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om ervoor te zorgen dat dit punt serieus met de teams wordt aangepakt. De vibe om in deze richting te gaan groeit zeker, en daarom ben ik er klaar voor om niet alleen het toevoegen van meer sprints te presenteren en te bespreken, maar te kijken naar nieuwe formats en nieuwe ideeën."

Gerelateerd

Mercedes Formule 1 FIA Grand Prix Stefano Domenicali Formule 2
Fittipaldi zou Verstappen als eerste vastleggen:
Max Verstappen

Fittipaldi zou Verstappen als eerste vastleggen: "Hij presteert op een ander niveau"

  • Vandaag 17:22
Doornbos ziet Red Bull erg afhankelijk worden van Verstappen: 'Als Max er niet zou zijn...'
Red Bull Racing

Doornbos ziet Red Bull erg afhankelijk worden van Verstappen: 'Als Max er niet zou zijn...'

  • Vandaag 15:06
  • 1

Net binnen

GPFans Recap

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 32 minuten geleden
Simracing

Herbert ziet Verstappen voordeel hebben door simracing: "Ik haat het om te zeggen"

  • 1 uur geleden
  • 3
Sprintraces

Domenicali wil met teams en coureurs praten over uitbreiding sprintraces

  • 2 uur geleden
  • 1
Dutch Grand Prix

Dit zijn de beste reismogelijkheden naar de Dutch Grand Prix

  • 3 uur geleden
  • 1
George Russell

Russell behandelt rol als GPDA-voorzitter: "Misselijkmakend om te zien"

  • 3 uur geleden
Max Verstappen

Fittipaldi zou Verstappen als eerste vastleggen: "Hij presteert op een ander niveau"

  • Vandaag 17:22
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Familievriend deelt reden voor ontslag Horner:
150.000+ views

Familievriend deelt reden voor ontslag Horner: "Het was een gerichte aanval van Red Bull"

  • 22 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x