Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, heeft tijdens een recent interview zijn plannen gedeeld om sprintraces uit te breiden en een nieuw format met een omgekeerd startgrid te introduceren. De Italiaan is van plan om met teams en de FIA in gesprek te gaan over de mogelijkheden om deze ideeën te realiseren.

Op dit moment staan er zes sprintraces op de kalender voor 2026, maar Domenicali overweegt om dit aantal later na dat jaar verder uit te breiden. De Italiaanse F1-baas benadrukt dat sprintraces inmiddels een geaccepteerd onderdeel van de Grand Prix-weekenden zijn geworden en dat steeds meer organisatoren interesse tonen om deze evenementen te hosten, waardoor de weg vrij lijkt voor een uitbreiding.

Meer sprintraces en omgekeerd startgrid

Domenicali vertelt in gesprek met The Race over de plannen die op tafel liggen: "Ik geloof dat er mogelijkheden zijn om twee dingen uit te breiden, die we moeten bespreken, zowel met de coureurs als de teams, en natuurlijk met de FIA." Daarbij doelt hij onder meer op een omgekeerd startgrid, zoals we die kennen uit de Formule 2 en Formule 3. Dit zou een manier kunnen zijn om meer variatie in de sprintraces te brengen. In een eerder stadium lieten teams echter al weten totaal geen heil te zien in het idee van een omgekeerde startgrid.

Nieuwe formats

De Italiaanse topman vervolgt: "Kunnen we dat [sprintschema] toepassen op meer races? En is er een juiste formule om de mogelijkheid te creëren voor een omgekeerde startopstelling, zoals we dat doen met F2 en F3? Dit zijn punten van discussie. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om ervoor te zorgen dat dit punt serieus met de teams wordt aangepakt. De vibe om in deze richting te gaan groeit zeker, en daarom ben ik er klaar voor om niet alleen het toevoegen van meer sprints te presenteren en te bespreken, maar te kijken naar nieuwe formats en nieuwe ideeën."

