close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Wolff

Wolff: 'Was dom geweest als Ferrari Vasseur niet hadden verlengd'

Wolff: 'Was dom geweest als Ferrari Vasseur niet hadden verlengd'

Wolff

Ferrari heeft recent de geruchten over de toekomst van Fred Vasseur als teambaas de kop ingedrukt door hem een nieuw meerjarig contract aan te bieden. De beslissing wordt gesteund door Toto Wolff, die benadrukt dat elke andere keuze "echt dom" zou zijn geweest.

De speculaties over Vasseur's positie ontstonden nadat McLaren dit jaar de dominante kracht bleek te zijn in de strijd om de titels. Ondanks de uitdagingen heeft Ferrari ervoor gekozen om vast te houden aan Vasseur, wat volgens Wolff een verstandige keuze is. Hij verklaarde in La Gazzetta dello Sport: "Elke andere keuze zou echt dom zijn geweest. Ik ken Fred sinds we begin twintig waren en ik weet hoe waardevol hij is als motorsportman. Ik ken zijn ondernemende visie en zijn kracht."

Gelukstreffer

Wolff benadrukt het belang van consistentie binnen een team. "Iemand zoals Fred in je team hebben is een gelukstreffer, en je moet niet vergeten hoe lang het duurt in de F1 om een succesvol project op te bouwen", voegt hij toe, waarmee hij de waarde van een langdurige samenwerking onderstreept. Ook Ferrari-voorzitter John Elkann deelt deze visie en prees de samenwerking met Vasseur, die volgens hem essentieel is voor de toekomst van het team.

Hamilton en Leclerc

De beslissing van Ferrari om Vasseur een nieuw contract te geven werd ook positief ontvangen door de coureurs. Lewis Hamilton en Charles Leclerc spraken hun tevredenheid uit over de continuïteit binnen het team, wat volgens hen cruciaal is voor toekomstige successen. Met nog 10 races te gaan hoopt Ferrari de tweede plaats in het constructeurskampioenschap te behouden.

Hoe beïnvloedt externe steun van figuren als Toto Wolff volgens jou teambeslissingen?

11 stemmen

Gerelateerd

McLaren Ferrari Toto Wolff Hamilton Leclerc Fred Vasseur
Red Bull-coureur Connor Zilisch raakt geblesseerd na vieren van overwinning
Opmerkelijk!

Red Bull-coureur Connor Zilisch raakt geblesseerd na vieren van overwinning

  • Vandaag 15:49
Pérez maakt grote verandering: terugkeer in de F1 in 2026?
Sergio Pérez

Pérez maakt grote verandering: terugkeer in de F1 in 2026?

  • Vandaag 11:55

Net binnen

GPFans Recap

Red Bull-coureur belandt bizar in het ziekenhuis, Lambiase bekritiseert Verstappen | GPFans Recap

  • 49 minuten geleden
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 uur geleden
  • 2
Max Verstappen

Bortoleto vertelt over vriendschap met Verstappen: "We komen elkaar online tegen"

  • 2 uur geleden
Ferrari

Wolff: 'Was dom geweest als Ferrari Vasseur niet hadden verlengd'

  • 3 uur geleden
VIDEO

VIDEO: McLaren-gevecht wordt steeds intenser: “Piastri de meest complete coureur” l GPFans Raceteam

  • Vandaag 18:14
Max Verstappen

Verstappen: 'Slecht weekend maakt niks uit als je thuis de baby weer ziet lachen'

  • Vandaag 17:35
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x