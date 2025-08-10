Ferrari heeft recent de geruchten over de toekomst van Fred Vasseur als teambaas de kop ingedrukt door hem een nieuw meerjarig contract aan te bieden. De beslissing wordt gesteund door Toto Wolff, die benadrukt dat elke andere keuze "echt dom" zou zijn geweest.

De speculaties over Vasseur's positie ontstonden nadat McLaren dit jaar de dominante kracht bleek te zijn in de strijd om de titels. Ondanks de uitdagingen heeft Ferrari ervoor gekozen om vast te houden aan Vasseur, wat volgens Wolff een verstandige keuze is. Hij verklaarde in La Gazzetta dello Sport: "Elke andere keuze zou echt dom zijn geweest. Ik ken Fred sinds we begin twintig waren en ik weet hoe waardevol hij is als motorsportman. Ik ken zijn ondernemende visie en zijn kracht."

Gelukstreffer

Wolff benadrukt het belang van consistentie binnen een team. "Iemand zoals Fred in je team hebben is een gelukstreffer, en je moet niet vergeten hoe lang het duurt in de F1 om een succesvol project op te bouwen", voegt hij toe, waarmee hij de waarde van een langdurige samenwerking onderstreept. Ook Ferrari-voorzitter John Elkann deelt deze visie en prees de samenwerking met Vasseur, die volgens hem essentieel is voor de toekomst van het team.

Hamilton en Leclerc

De beslissing van Ferrari om Vasseur een nieuw contract te geven werd ook positief ontvangen door de coureurs. Lewis Hamilton en Charles Leclerc spraken hun tevredenheid uit over de continuïteit binnen het team, wat volgens hen cruciaal is voor toekomstige successen. Met nog 10 races te gaan hoopt Ferrari de tweede plaats in het constructeurskampioenschap te behouden.