Dit zijn de eigenaren van Red Bull, Mercedes, Ferrari en alle andere F1-teams

Woensdag 27 december 2023 18:51 - Laatste update: 18:56

De tien huidige F1-teams hebben bijna allemaal een eigen eigenaar, bedrijf of groep aan eigenaren die vooral financieel gezien een belangrijke rol spelen voor het team en de Formule 1. Maar wie zijn deze eigenaren precies? Een zo duidelijk mogelijk overzicht.

Sommige teams hebben gewoon een duidelijke eigenaar, zoals Red Bull en Haas. Bij sommige teams, zoals McLaren, Mercedes en Ferrari is het al wat ingewikkelder en zijn er meerdere eigenaren. Bij de overige teams moet er wat dieper gegraven worden richting de grote bedrijven of een groep aan bedrijven om erachter te komen wie echt de touwtjes bij de teams in handen heeft.

Oracle Red Bull Racing

De eigenaar van Red Bull Racing was tot eind 2022 Dietrich Mateschitz, de mede-bedenker/oprichter van het energiedrankje Red Bull. Dankzij het daverende succes van zijn energiedrankje kreeg hij de mogelijkheid om Red Bull Racing op te richten en even later ook Toro Rosso (nu AlphaTauri) te creëren. Daarnaast was hij voordat hij eind 2022 overleed ook eigenaar van voetbalclubs als Red Bull Leipzig en van de Red Bull Ring, het circuit waar de Formule 1 in Oostenrijk al jaren races op afwerkt. Gerhard Berger was de eerste Red Bull Motorsport-atleet, terwijl de inmiddels welbekende livery in de mid jaren 90 al te zien was bij Sauber, waar Red Bull voordat het voor zichzelf begon sponsor van was. De Yoovidhy-familie is ook al een tijdje voor 51% eigenaar van Red Bull GmbH, terwijl Mark Mateschitz de rol van Dietrich over heeft genomen en 49% van de aandelen in handen heeft en dus in de minderheid is.

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team

Bij Mercedes F1 is het, net zoals bij veel teams in de Formule 1, ingewikkelder. Logisch zou zijn dat de Mercedes-Benz Group de eigenaar is, maar dit is niet helemaal het geval. Er zijn drie eigenaren van het team dat in het vorige tijdperk de Formule 1 heeft gedomineerd. Ieder met 33% van de aandelen. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes F1, is er daar één van. Ook INEOS en de Mercedes-Benz Group zijn voor 33% eigenaar van het F1-team. INEOS, met Jim Ratcliffe als eigenaar, is een chemisch bedrijf dat ook actief is in onder meer het wielrennen.

Scuderia Ferrari

De situatie bij Ferrari is nog ingewikkelder. Meer dan 67% van het bedrijf is eigendom van 'public shareholders' dankzij onder meer de aanwezigheid van het bedrijf op de beurs, terwijl Piero Ferrari 10% en Exor N.V (onder leiding van John Elkann) 23% van de aandelen in handen hebben. Pierro Ferrari is een zoon van Enzo Ferrari, de oprichter van het bedrijf Ferrari.

BWT Alpine F1 Team

Groupe Renault is voor de meerderheid eigenaar van het F1-team van Alpine, voorheen Renault F1. De groep bestaat uit Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Lada en Alpine. In 2017 werd Alpine opnieuw onderdeel van de groep, met dus een F1-team in 2021 als gevolg. Het is het enige huidige F1-team met een motor van Renault. 15% van de aandelen (allemaal minority dus) in Groupe Renault is van Nissan en nog eens 15% is van de regering van Frankrijk. Daarachter zitten nog veel meer bedrijven die op een wat kleinere schaal aandelen in de Groupe Renault hebben en dus ook in het F1-team. American Football-spelers Patrick Mahomes en Travis Kelce (vriend van Taylor Swift), golfer Rory McIlroy en boxer Anthony Joshua zijn verder nog voor 24%, een minderheid dus, eigenaar van het F1-team als onderdeel van een groep onder Otro Capital. Onder deze groep vallen ook acteurs Ryan Reynolds, Michael B. Jordan en Rob McElhenney.

McLaren Formula 1 Team

Ook bij het F1-team van McLaren zit het ingewikkelder in elkaar. Of beter gezegd: zat. De McLaren Group is eigenaar van het F1-team, maar in die McLaren Group zitten verschillende partijen. Bahrain Royal Family’s Mumtalakat Investment Company was voor 56% eigenaar van de McLaren Group en dus ook van het F1-team, terwijl de TAG Group voor 14% eigenaar was. Michael Latifi, de vader van F1-coureur Nicholas Latifi, was voor 10% eigenaar van de McLaren Group. Tot slot zijn er ook nog een paar minor shareholders die eigenaar waren van de overige 20%. Hier gaat echter verandering in komen, want de Mumtalakat Investment Company gaat volgens de geruchten namelijk alle aandelen kopen. Daardoor zou het dus alleen eigenaar worden van de McLaren Group en dus ook het F1-team.

Stake F1 Team Kick Sauber

Islero Investments, onderdeel van Longbow Finance, is eigenaar van het F1-team van Sauber (tot eind 2023 Alfa Romeo). Onder Longbow Finance valt Sauber Motorsport, dat in 2016 door Longbow Finance werd gekocht. Even later werd Islero Investments opgericht om het F1-team af te scheiden van Longbow Finance. Er waren onder meer hardnekkige geruchten dat Andretti flink wat aandelen van Islero Investments zou willen kopen om het F1-team over te nemen, maar hier kwam uiteindelijk niks van terecht. In plaats daarvan zal Audi vanaf 2026 samen gaat werken met Sauber en heeft het een minderheidsaandeel gekocht in Sauber. Om hoeveel procent het gaat, is niet openbaar gemaakt.

MoneyGram Haas F1 Team

Bij dit team kan de omschrijving kort maar krachtig zijn: Gene Haas is de eigenaar van het Haas F1-team. Het bedrijf van Haas is Haas Automation, een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van tools voor machines. Haas is de enige eigenaar van het bedrijf en dus ook het F1-team.

Scuderia AlphaTauri RB

Zoals eerder gezegd is Red Bull GmbH de eigenaar van AlphaTauri. Het team begon onder de leiding van Mateschitz als Toro Rosso, maar werd een paar jaar geleden omgetoverd tot AlphaTauri. Het team wordt logischerwijze dan ook gezien als het opleidingsteam van Red Bull Racing, iets wat wel steeds minder het geval is. Onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen, twee uiteindelijke wereldkampioenen, begonnen hun carrière bij dit team als opstapje richting Red Bull Racing.

Aston Martin Aramco Formula One Team

Lawrence Stroll is deels de eigenaar van Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC, en dus ook het F1-team van Aston Martin dat sinds 2021 weer actief is in de Formule 1. Stroll is voor 25% eigenaar van Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC, nadat hij met een consortium een bod op de aandelen deed. De overige 68% van de aandelen in Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC zijn eigendom van verschillende bedrijven, waaronder een Public Investment Fund (20.5%), Shu Fu Li (16%) en Mercedez-Benz Group (9%). Dit is ook de reden dat Aston Martin in de Formule 1 rijdt met een motor van Mercedes.

Williams Racing

Williams Racing werd een paar jaar geleden overgenomen door Dorilton Capital, dat het grootste gedeelte van de aandelen kocht van de familie - en tevens oprichters - Williams. Onder de financiële leiding van Dorilton Capital is het de bedoeling dat het team financieel weer sterk en onafhankelijk wordt en zich richting de top van de Formule 1 kan racen.