Voormalig Ferrari-man ziet groot respect tussen Anthony Hamilton en Jos Verstappen

Voormalig Ferrari-man Gino Rosato wijst naar de vaders in de autosport. De Canadees stelde eerder al dat Jos Verstappen een pluim verdient voor hoe hij Max Verstappen heeft opgeleid om Formule 1-kampioen te worden, maar deelt ook complimenten uit aan Anthony Hamilton voor zijn houding na de verloren titelstrijd in 2021.

In de podcast Pitstop gaat Rosato in op de vaders binnen de koningsklasse. Over Jos Verstappen verklaarde hij dat veel mensen hem verkeerd afschilderen: "Jos is een echte schurk. Ga niet met Jos sollen. Hij is een puur mens, een eerlijke man, en daarnaast ook erg oldskool." Dat Jos Verstappen soms kritiek krijgt op zijn opvoedstijl, kan Rosato weinig schelen: "Wat ga je hem verwijten? Dat hij het slecht heeft gedaan? Hij heeft het grootste beest (sportief gezien) gecreëerd dat de Formule 1 ooit heeft gekend."

Anthony Hamilton

Ook de vader van Lewis Hamilton wordt door Rosato geprezen. Niet alleen voor het werk dat hij voor zijn zoon heeft gedaan. Begin dit jaar sloeg de Engelsman ook zijn arm om de schouders van Isack Hadjar, die tijdens zijn debuutrace in de Formule 1 in de formatieronde van de baan schoof. "Hij hoort bij de top 10, top 15 meest vriendelijke personen op deze aardbol. Iedereen die hem ooit is tegengekomen, zal zeggen dat hij een van de aardigste mensen is die er rondloopt," legt Rosato uit.

Hamilton en Verstappen

Daarnaast gaat Rosato ook in op een van de lastigste momenten voor vader Hamilton, die zijn zoon moest bij elkaar rapen na de seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi. Daarbij had hij ook oog voor de prestaties van Max Verstappen, maar ook voor vader Jos. "Je zag zijn klasse toen Max in dat controversiële jaar won. Wie is de eerste die vader Jos feliciteert? Inderdaad, Anthony. Dan heb je ballen. En dat terwijl zijn zoon net is afgedroogd. Dat gebaar laat zien hoeveel respect die mannen voor elkaar hebben, van vader naar vader. Ik denk dat dat moment mooier was dan het hele einde van de race."

Max Verstappen Lewis Hamilton Jos Verstappen Abu Dhabi Isack Hadjar Anthony Hamilton
