Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop van de Formule 1 is inmiddels in volle gang, al betekent dat niet dat er geen nieuws rondom de koningsklasse te melden is. Zo was er nieuws rondom Max Verstappen en Kelly Piquet. Het verliefde tweetal zou namelijk in Portugal een stuk grond hebben gekocht om daar wat moois neer te gaan zetten. Daarnaast kwam Lewis Hamilton met een aankondiging op de proppen en zei George Russell wat over Verstappen in Hongarije.

Formule 1 Dutch Grand Prix voor iedereen in Nederland gratis te zien

Over precies drie weken gaat het raceweekend in Zandvoort van start. Diverse Nederlandse fans zullen dan afstemmen op de koningsklasse via Viaplay of F1TV, maar de Dutch Grand Prix is dat weekend ook gratis te bekijken. Waar de Grand Prix van Nederland in de eerste jaren nog op het open net te zien was, is die situatie inmiddels veranderd. Toch zal de Dutch Grand Prix voor onze oosterburen wél op het open net verschijnen, namelijk op RTL. Deze zender is in het basispakket van veel Nederlandse televisiekijkers opgenomen, waardoor ook zij kunnen profiteren van het voordeel. Meer lezen over het gratis bekijken van de Dutch Grand Prix? Klik hier!

Russell schrok van Verstappen: 'Dat is niet waar hij thuishoort'

George Russell heeft het tijdens de races in Europa een stuk lastiger met Mercedes dan aan het begin van dit seizoen, maar schrok nog meer van waar Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije reed. "Het was een vrij ongebruikelijke uitslag vanaf P3. Max [Verstappen] reed duidelijk niet op een plek waar hij thuishoort en de Aston Martins hadden ook een heel sterk weekend. Ik denk dat we ons dan ook niet moeten laten afleiden door het resultaat. Qua tempo was het wel duidelijk onze beste race van het seizoen, op Canada na." Meer lezen over de uitspraken van George Russell? Klik hier!

'Hamilton komt vandaag met grote aankondiging maar het is niet wat je denkt'

Lewis Hamilton (40) gaat vandaag de aankondiging doen waar al enige flink over gespeculeerd wordt. De geruchtenmolen ging nog wat harder draaien na het uiterst teleurstellende weekend van Hamilton in Hongarije. Maar inmiddels lijkt duidelijk waar de aankondiging over gaat - en het is niet wat je misschien verwacht. Meer lezen over de aankondiging van Lewis Hamilton? Klik hier!

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in luxe gebied in Portugal'

Max Verstappen en Kelly Piquet hebben een volgende stap gezet in hun leven samen. Het liefdevolle koppel zou namelijk een stuk grond hebbenweten te bemachtigen in het luxe Pinheirinho Comporta in Portugal. Wat het tweetal precies met die grond wil gaan doen, is niet geheel duidelijk. Een vakantiehuisje behoort echter tot de serieuze opties. Meer lezen over de actie van Max Verstappen en Kelly Piquet? Klik hier!

Herbert ziet Antonelli stoeltje kwijtraken aan Verstappen: "Hij laat het niet zien"

Max Verstappen blijft in 2026 gewoon voor het team van Red Bull Racing rijden, nadat er lange tijd veel speculaties waren over een overstap naar Mercedes. Hoewel Red Bull voor volgend jaar dus veilig is, beginnen er automatisch ook al geruchten over 2027 de wereld in te komen. Johnny Herbert ziet Andrea Kimi Antonelli dan het haasje zijn. Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier!

