Lewis Hamilton (40) gaat vandaag de aankondiging doen waar al enige flink over gespeculeerd wordt. De geruchtenmolen ging nog wat harder draaien na het uiterst teleurstellende weekend van Hamilton in Hongarije. Maar inmiddels lijkt duidelijk waar de aankondiging over gaat - en het is niet wat je misschien verwacht.

Op 28 juli jongstleden plaatste Hamilton een cryptische video op Instagram, waarin de datum '08.08', ofwel 8 augustus, duidelijk zichtbaar was. Verder viel uit de video eigenlijk weinig af te leiden. Er waren vooral beelden van rook en vulkanen te zien. Het bijschrift "Now follow the smoke", verklapte ook maar weinig. Toen Hamilton in Hongarije gevraagd werd naar deze aankondiging, vertelde hij dat hij er niets over kon zeggen, behalve: "Follow the smoke". Veel wijzer werden we er dus niet van. De officiële aankondiging zal vandaag naar buiten komen, maar inmiddels lijkt duidelijk in welke hoek we het moeten zoeken. En wie iets schokkends had verwacht, komt van een koude kermis thuis.

Mexicaanse distilleerderij komt met soortgelijk video als Hamilton

Gisteren plaatste de Mexicaanse distilleerderij ALMAVE een video op Instagram met exact dezelfde kenmerken als de video die Hamilton op 28 juli deelde. De datum '08.08' was te zien, evenals het woord "smoke" in het bijschrift. Uit de beelden viel - net als bij Hamilton - weinig af te leiden, maar ook hier was rook te zien. En niet geheel toevallig is Hamilton ook het gezicht van dit Mexiaanse non-alcoholische drankenmerk. Op de officiële Instagram-pagina van ALMAVE staat een foto van Hamilton groots vastgepind op de feedpagina. Het lijkt erop dat de 'aankondiging' van Hamilton niets meer is dan de introductie van een nieuw drankje van ALMAVE.

Schokkende aankondiging Hamilton niet aan de orde

Wie dus de illusie had dat Hamilton misschien een vertrek bij Ferrari of zelfs zijn pensioen ging aankondigen, komt bedrogen uit. Er werd de afgelopen dagen volop gespeculeerd over wat Hamilton precies zou gaan aankondigen, zeker omdat hij er zo geheimzinnig over deed. Omdat Hamilton bij Ferrari ook enkele uiterst teleurstellende weekenden achter de rug heeft, gingen de geruchten dat zijn aankondiging mogelijk iets met zijn dienstverband bij Ferrari te maken zou hebben. Dat lijkt dus niet te gaan gebeuren.

