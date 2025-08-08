Max Verstappen blijft in 2026 gewoon voor het team van Red Bull Racing rijden, nadat er lange tijd veel speculaties waren over een overstap naar Mercedes. Hoewel Red Bull voor volgend jaar dus veilig is, beginnen er automatisch ook al geruchten over 2027 de wereld in te komen. Johnny Herbert ziet Andrea Kimi Antonelli dan het haasje zijn.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen is het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen weken veel gebeurd. Zo vertrok Christian Horner bij Red Bull en kwam Laurent Mekies in zijn plaats. Enkele weken later weten we dat Verstappen bij zijn huidige team zal blijven.

Twee mogelijke zitjes

Hoewel Red Bull voor volgend seizoen dus veilig is, wordt het afwachten of Verstappen daarna niet alsnog vertrekt bij gebrek aan een goede auto. "Op het moment zijn er twee potentiële zitjes voor 2027: Aston Martin en Mercedes. Kimi is ons niet per se aan het verpletteren. Hij heeft het lastig. Hij begon oké, maar is langzaam maar zeker afgegleden. Dit terwijl [Gabriel] Bortoleto steeds sterker en sterker is geworden. Dat is een compleet ander verhaal. Hij laat het niet zien. Het is een ontzettend groot vraagteken. Waar zijn de prestaties die een hoop mensen, met Toto voorop, hadden verwacht? Het gebeurt gewoon niet. George vernietigt hem. Het begint steeds lastiger te worden", vertelt Herbert tegenover Grosvenor Casino.

Slimme zet

De ontslagen steward vervolgt: "Oké, Kimi is jong. Maar denk nog eens terug aan Max toen hij begon. Het jong zijn is geen probleem. Het probleem is de mentale capaciteit om alle druk te absorberen van de auto, het team, de media en alles daar omheen. Het is net alsof volgend jaar een shoot-out wordt tussen George en Kimi voor dat ene stoeltje, wanneer Max daarheen gaat. Dat is eigenlijk voor Aston Martin ook zo, tenzij Red Bull met iets heel speciaals komt. Het is dus op heel veel gebieden een slimme zet van Max. Iedereen wil hem in zijn team. Als Mercedes dus kan laten zien dat zij het te kloppen team zijn, dan zullen ze ruimte gaan maken. Iemand is dan het haasje en ik denk dat dat Kimi is."

