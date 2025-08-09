close global

Verstappen and Russell at press conference after Montreal race

Wolff na mislopen Verstappen: 'Geen betere nummer één dan Russell'

Verstappen and Russell at press conference after Montreal race

George Russell zit nog altijd stevig in het zadel bij Mercedes. Toto Wolff heeft vlak na het mislopen van Max Verstappen zijn vertrouwen uitgesproken in de Britse coureur als de ideale nummer één voor het team. Dat doet hij na geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes, die nu definitief van tafel zijn.

De geruchten rondom de toekomst van Russell werden nog verder aangewakkerd na een vermeende ontmoeting tussen Wolff en Verstappen in Sardinië. Het gesprek leidde tot verhalen over een mogelijke overstap van Verstappen naar het team van Mercedes in 2026. Verstappen maakte echter inmiddels korte metten met de geruchten en liet weten dat hij bij Red Bull blijft, waardoor de druk op Russell afnam.

Russell blijft zeker

Inmiddels heeft Wolff nogmaals benadrukt dat Russell "zeker blijft" bij Mercedes, ook al is er nog altijd geen officieel contract ondertekend door de Brit. Russell heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende leider binnen het team, vooral sinds de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. Dit seizoen heeft hij al zes podiums gepakt, waaronder een indrukwekkende overwinning in Canada. "Als ik naar George kijk en de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sinds hij de overstap maakte van het snelle jochie bij Williams naar Mercedes. Nu Lewis naar Ferrari is vertrokken, heeft hij de positie als senior coureur op zich genomen", zo citeert PlanetF1 de Oostenrijker. 

Geen betere nummer één

Wolff prijst Russell zijn groei sinds zijn komst van Williams naar Mercedes. Hij roemt zijn prestaties, zelfs wanneer de auto niet optimaal presteert. "Hij levert, zelfs als de auto niet op niveau is, presteert hij boven verwachting. We zouden ons geen betere nummer één-coureur kunnen wensen", aldus Wolff. Naast zijn prestaties op de baan waardeert Mercedes ook Russell's inzet buiten de races om, wat hem tot een onmisbare kracht binnen het team maakt.

