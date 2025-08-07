close global

﻿
Albon wijst naar 2026-wagen: 'Coureur die slim is en systeem misbruikt, haalt er prestaties uit'

Volgens Alexander Albon zullen de coureurs die zich het beste kunnen aanpassen, volgend jaar naar boven komen. De Britse Thai heeft de 2026-wagen van Williams al uitvoerig getest en stelt bij MotorsportWeek dat de slimste coureurs het systeem zouden kunnen 'misbruiken'.

Aankomend seizoen krijgen we binnen de Formule 1 te maken met een nieuwe Formule 1. Zo zullen er kleinere wagens op de startgrid verschijnen, met compleet nieuwe motoren. Daarnaast verdwijnt DRS en zal er gebruik worden gemaakt van actieve aerodynamica. Max Verstappen heeft zich in het verleden al kritisch uitgelaten over de toekomstige wagens en ook Charles Leclerc was niet bepaald enthousiast.

Andere rijstijl hanteren in 2026

Albon legt uit dat de nieuwe wagens vooral op mentaal gebied voor wat uitdaging gaan zorgen. In zijn ogen wijken de nieuwe auto's zo ver af van het huidige materiaal, dat sommige coureurs zichzelf een nieuwe rijstijl moeten gaan aanleren: "Het is moeilijk om te rijden. De mentale belasting voor de coureur is ook groot. Het is belangrijk om te weten hoe je met de motor en het energiemanagement moet omgaan, en je moet een andere rijstijl aanleren. Dat is gewoon onderdeel van de nieuwe regels."

De sleutel ligt volgens hem in het management van de power unit: "Uiteindelijk is het technologie. Aan onze kant was ik niet echt geschokt door de prestaties van de auto. Het was meer een kwestie van het hybride systeem doorgronden en begrijpen hoe je daar het maximale uit kunt halen." De angst bestond dat de Formule 1 te veel op de Formule E gaat lijken, maar dat ziet Albon niet: "Ik denk niet dat het een soort Formule E wordt waarin je enorme 'lift and coast'-sessies hebt of dat soort dingen, maar het wordt wel anders.".

Slimme coureur die systeem 'misbruikt' haalt er prestaties uit

De Williams-coureur sluit zich enigszins aan bij Verstappen en Leclerc, hoewel hij het niet zo somber inziet: "Ik klaag niet, ik zeg alleen dat het anders is. Het is echt heel anders om te rijden. De coureurs die hier goed in gaan worden, zijn degenen die zich echt kunnen aanpassen." In zijn ogen is degene die zich het snelst kan aanpassen aan het materiaal uiteindelijk degene die gaat uitblinken. "Zelfs nu rijden we de auto’s voluit, met hier en daar wat vermogensbeperkingen door het hybride systeem, maar volgend jaar draait het veel meer om het totaalplaatje. De coureur zal veel meer invloed hebben. Het zal niet alleen gaan om hoe snel je een bocht door kunt. Een coureur die slim is en het systeem begrijpt en misbruikt, die begrijpt hoe het werkt en er efficiënt mee omgaat, zal daar ook prestaties uit halen."

