Max Verstappen kende afgelopen weekend met Red Bull Racing een teleurstelde paar dagen. De F1 Grand Prix van Hongarije verliep niet zoals gehoopt en Olav Mol zag bij de Nederlander dan ook dat de realiteitszin de overhand nam.

Bij De Stamtafel van Ziggo Sport gaat Mol in op het weekend van Verstappen en de situatie bij Red Bull Racing. Het was het slechtste weekend dit seizoen van Red Bull en adviseur Helmut Marko stelde na afloop van het weekend dat het probleem al was gevonden. Mol hoopt ook dat dit het geval is, maar weet ook dat Marko niet veel anders kan zeggen. "Je hoopt dan dat dit het dieptepunt is. Helmut Marko zegt dat ze wel een idee hebben. Ik ben dan ook weer eerlijk: wat moet hij anders roepen?"

Mol ziet Verstappen en Red Bull weinig marge voor fouten hebben

Mol stelt ook dat Verstappen en Red Bull minder foutmarge hebben in 2025 omdat het veld zo enorm dicht in de buurt van elkaar zit. "Om het in perspectief te zetten, Max was drie tienden langzamer dan de pole. In 2018, 2021, 2023 was dat een eerste startrij geweest. Nu zit het veld binnen een halve seconde." Teams als Racing Bulls, Sauber, Aston Martin en Williams zijn nu serieuze concurrenten als Red Bull een minder weekend heeft, iets wat de afgelopen seizoenen niet denkbaar was.

Mol ziet 'pure realiteit' bij Verstappen

Mol is wel blij met het feit dat ook Verstappen de realiteit onder ogen ziet: Red Bull heeft momenteel geen fantastische auto en de verwachtingen zijn voor de rest van dit seizoen daarom ook niet al te hoog bij de Nederlander. Hij denkt zelfs dat hij geen race meer gaat winnen. Mede omdat het veld dus naar elkaar toe is gegroeid. "Pure realiteit", stelt Mol. "Ik ben blij dat hij het zegt, want je hebt er dus niks aan. Leclerc was heel blij na die pole en die dacht: we hebben het goed voor elkaar, ik heb alles goed gedaan, het was helemaal zo gepland. Wat dacht je van die Aston Martins? In Spa nul punten en hier P5 en P6."

