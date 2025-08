Hoewel Max Verstappen in aanloop naar de race in Hongarije aangaf dat hij eigenlijk nooit van plan was om te vertrekken bij Red Bull Racing, moest dr. Helmut Marko onder andere bij PlanetF1 toegeven dat hij toch opgelucht is door het ‘nieuws’ dat de Nederlander blijft.

De afgelopen maanden werd Verstappen gelinkt aan een mogelijke overstap naar Mercedes vanaf 2026. Hoewel hij er meerdere keren naar werd gevraagd, gaf hij nooit een sluitend antwoord. In Hongarije kwam die duidelijkheid er wel: Verstappen liet weten niet van plan te zijn om te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Opgeluchte Marko

Voor Verstappen was er dus geen reden om te vertrekken, maar Marko zat toch even peentjes te zweten. "Het is een grote opluchting", stelt de adviseur van het merk. Toch brengt dit direct een andere grote opdracht met zich mee. Red Bull is namelijk niet langer het dominante team en ook in Hongarije kwam het niet lekker voor de dag. Dat moet komend jaar anders, want kamp-Verstappen heeft meermaals laten doorschemeren dat de prestaties van levensbelang zijn. Volgens Marko zit het in ieder geval met de motivatie wel goed: “Het hele team is ontzettend enthousiast om volgend jaar een betere auto voor hem te bouwen.”

Gerelateerd