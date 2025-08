Daags nadat de Grand Prix van Hongarije in 2024 was afgevlagd, werd begonnen met de renovatie van de faciliteiten rondom het circuit. Een nieuwe hoofdtribune is inmiddels opgeleverd, maar er waren toch enkele plekken rond de baan waar een fan zijn kans zag om een gat te graven en zonder kaartje het terrein op te komen. Zover kwam het echter niet, want er stond een beveiliger klaar om in te grijpen.

De Formule 1 is tegenwoordig populairder dan ooit, waardoor de circuits geregeld zijn uitverkocht. Door die populariteit zijn echter ook de prijzen gestegen, waardoor menig fan flink in de buidel moet tasten om bij het spektakel aanwezig te zijn. In Hongarije lagen de prijzen lange tijd nog wat lager, maar het circuit gaat gestaag mee met de rest van de kalender.

Artikel gaat verder onder video

Gat gegraven door fan

Afgelopen weekend zag een fan zijn kans schoon om toch gratis het circuit op te komen. Er werd een gat onder de muur gegraven, maar ver kan hij nooit zijn gekomen: een beveiliger wachtte het gegraaf rustig af om daarna in te grijpen.

Gerelateerd