Lewis Hamilton (40) kende ook tijdens de Grand Prix van Hongarije weer een teleurstellend optreden. Terwijl Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc voorin het veld meedeed om de prijzen, viel Hamilton buiten de punten. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het duidelijk zwaar, maar deelde na afloop van de race een waarschuwing uit. Ook komt hij aanstaande vrijdag nog met een aankondiging.

Hamilton kent nog niet het debuutseizoen bij Ferrari waar hij op had gehoopt. De Brit maakte de overstap naar het Italiaanse team met de intentie om daar zijn achtste wereldtitel te veroveren. Al vrij vroeg in het seizoen werd duidelijk dat deze droom nog even moet wachten. Ferrari gaat dit jaar in beide kampioenschappen geen prijzen pakken, dat is inmiddels wel duidelijk. McLaren is op alle vlakken dominant en Hamilton presteert ook persoonlijk ook onder het gewenste niveau. Toen het dit weekend in Hongarije opnieuw misging, zat de zevenvoudig wereldkampioen er dan ook even helemaal doorheen. Hij suggereerde na een uiterst teleurstellend verlopen kwalificatie dan ook dat Ferrari misschien van coureur moest wisselen.

Hamilton in zak en as na kwalificatie Hongarije

Hamilton wist op zaterdag Q3 niet te bereiken en kwalificeerde zich slechts als twaalfde. En dat terwijl teamgenoot Leclerc zijn auto op pole wist te zetten. Hamilton keek na afloop dan ook goed in de spiegel en stelde dat hij "compleet waardeloos" was en dat "Ferrari misschien van coureur moet wisselen". Ook tijdens de hoofdrace op zondag ging het niet veel beter. Hamilton finishte op dezelfde positie als waarop hij zich gekwalificeerd had en scoorde dus geen punten. Wederom klonk hij teleurgesteld na afloop, maar er klonken ook tekenen van hoop. Zo deelde Hamilton alvast een waarschuwing uit richting Zandvoort. De 40-jarige coureur wil in Nederland namelijk "sterker terugkomen", zo zei hij.

Hamilton deelt waarschuwing uit richting Dutch Grand Prix

De race in Hongarije was de laatste wedstrijd voor de zomerstop - en dus heeft Hamilton nu even de tijd om de boel te evalueren. Na een pauze van enkele weken zal het Formule 1-circus weer worden hervat op Circuit Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Hamilton waarschuwt de concurrentie alvast dat hij daar sterker zal terugkeren. "Ik ga de zomervakantie gebruiken om te herstellen, mijn batterijen op te laden en sterker terug te komen", zo klonk hij vastberaden bij de media in Hongarije. "Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar de strijd is nog niet voorbij, dus schrijf me nog niet af."

Hamilton komt 8 augustus met aankondiging

En Hamilton heeft nog meer voor ons in petto. Aankomende vrijdag, 8 augustus, zal hij een aankondiging doen van iets. De Brit deelde een cryptische video op zijn Instagram-kanaal waarin voornamelijk vulkanen en de datum 08-08 regelmatig te zien waren. Wat Hamilton gaat aankondigen, is nog volledig onbekend. Toen hij in Hongarije gevraagd werd naar een hint over deze aankondiging, zei Hamilton dat hij er niets over kon zeggen. "Volg de rook, dat is het enige wat ik kan zeggen", zo zei hij. Diezelfde tekst stond ook bij zijn video en heeft ongetwijfeld te maken met de rook die uit een vulkaan komt. Maar wat dit precies te betekenen heeft zullen we aankomende vrijdag weten.

