Het team van Red Bull Racing heeft Yuki Tsunoda voorzien van een compleet nieuwe power unit. Daardoor mag de Japanner niet meer vanaf P16 starten, maar zal hij de race straks om 15:00 uur vanuit de pitstraat beginnen.

Het Oostenrijkse team kende een dramatische zaterdag in Hongarije. Max Verstappen kwam niet verder dan P8 en Tsunoda werd al in Q1 uitgeschakeld. Wel zat de Japanner sinds lange tijd weer dicht in de buurt van zijn teamgenoot. Tsunoda was slechts één tiende langzamer dan Verstappen, maar in de hedendaagse Formule 1 is dat verschil goed voor zo'n acht startplaatsen.

Start vanuit pitstraat

Red Bull heeft ervoor gekozen om de verbrandingsmotor, turbocharger, MGU-H, MGU-K en het uitlaatsysteem van de RB21 van Tsunoda te vervangen. Aangezien de Japanner daarmee over de toegestane limiet per seizoen gaat, zal hij de Grand Prix van Hongarije vanuit de pitstraat moeten starten.

