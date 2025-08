Charles Leclerc heeft, ook tot zijn eigen verbazing, pole gepakt voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Monegask zal voor Oscar Piastri en Lando Norris aan de race beginnen en snapt er zelf eigenlijk niet zoveel van.

Leclerc kan na de kwalificatie niet geloven dat hij pole heeft veroverd. "Ik snap niks van vandaag. De hele kwalificatie was enorm lastig. Maar echt lastig. Lastig om door te gaan naar Q2 en vervolgens ook Q3. In Q3 veranderde de omstandigheden en werd het lastiger. Ik wist dat ik een foutloze ronde moest rijden om voor P3 te gaan. Het is P1 geworden. Ik had dat niet verwacht." Leclerc zag dat de omstandigheden duidelijk waren veranderd tijdens de kwalificatie. "Dat voelde je zeker. Ik zat aan de lagere kant van de downforce. Ik hoopte daarom dat de regen in Q2 niet zou blijven en gelukkig was dat ook het geval. Het maakte alles wel lastig. Uiteindelijk staan we op pole. Ik heb er geen woorden voor. Dit is wellicht mijn beste pole, want ik zag deze echt niet aankomen."

Leclerc over zondag

Leclerc weet, net zoals alle coureurs, dat het op de Hungaroring lastig in te halen is en de strategie en de openingsfase belangrijk gaan zijn. Of Leclerc al hoopt op een zege? "De start en de eerste bocht worden belangrijk. Ik ga er alles aan doen om P1 te behouden en als dat lukt gaat dat ons leven een stuk makkelijker maken."

WHAT!! @Charles_Leclerc WITH THE POLE LAP! MAMMA MIA!!! — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 2, 2025

