Jan Lammers is niet verrast dat Max Verstappen ook in 2026 voor Red Bull Racing zal rijden. Mercedes werd het vaakst genoemd, maar volgens de Nederlander was vooral een ander team een serieuze optie geweest als de viervoudig wereldkampioen was vertrokken. Deze optie zal er na 2026 wellicht ook nog zijn.

Lammers was te gast bij het Race Café van Ziggo Sport en gaat daar in op het feit dat Verstappen ook in 2026 bij Red Bull Racing zal rijden. De Nederlander stelt dat hij nooit het idee heeft gehad dat Verstappen echt zou vertrekken na dit seizoen. "Ik heb wel altijd al gedacht dat Max helemaal niet op een avontuur zit te wachten. Zo'n nieuw team met nieuwe namen, zoals Lewis Hamilton gedaan heeft, daar zit hij volgens mij niet op te wachten. Hij heeft in principe een contract tot en met 2028. Iedereen heeft er van alles over gezegd, maar voor hem was dat helemaal niet aan de orde. Het verbaast me dus niet. Toto Wolff weet dit altijd al. Zijn aanzien is wel een beetje aangeslagen nu."

Artikel gaat verder onder video

Lammers denkt dat Aston Martin wel serieus is voor Verstappen

Daar waar Lammers de optie Mercedes dus nooit een serieuze optie vond voor Verstappen, denkt de Nederlander dat er wel een andere optie is die Verstappen na 2026 wel zou overwegen omdat ze het dit jaar ook al hebben geprobeerd. "Ik denk wel dat Aston Martin heel hard aan hem getrokken heeft. Dat is misschien het enige team, waarvan hij dacht dat die investeringen van de afgelopen jaren zich gaan uitbetalen en dat het een interessante partij zou kunnen zijn."

Verstappen na 2026

Volgens Sky Sports zou de prestatieclausule van Verstappen in 2026 in de zomerstop gelicht kunnen worden als hij niet in de top twee van het kampioenschap bij de coureurs staat. Met de nieuwe reglementen en - voor het eerst - eigen motoren is het nog maar afwachten of Red Bull dit gaat lukken. Mercedes zal, met een langer contract voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli, wellicht geen optie meer zijn vanaf 2027. Bij Ferrari kan het zijn dat Lewis Hamilton na 2026 stopt als hij geen goed gevoel heeft bij de auto, terwijl Aston Martin ook een serieuze optie kan zijn als ze in 2026 goed uit de winter komen. Met Honda en Adrian Newey heeft Aston Martin nu twee partijen in huis waar Verstappen al succesvol mee heeft samengewerkt.

Gerelateerd