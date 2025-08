Lando Norris is van mening dat Max Verstappen niet uitgevlakt mag worden voor het wereldkampioenschap, al moge het volgens de Brit wel duidelijk zijn dat McLaren op dit moment de betere auto én het betere team heeft.

Het Formule 1-seizoen van 2025 is inmiddels over de helft, en in het constructeurskampioenschap gaat het team van McLaren aangenaam aan kop. De Britse formatie heeft 516 punten bij elkaar gereden, gevolgd door Ferrari met 248 punten, Mercedes met 220 punten en Red Bull Racing met 192 punten. In het wereldkampioenschap voor de coureurs is het Oscar Piastri die de leiding heeft met 266 punten, gevolgd door Lando Norris met 250 punten en Max Verstappen met 185 punten.

Verstappen nooit uitvlakken

Het moge duidelijk zijn dat Red Bull Racing dit jaar niet meevecht om het constructeurskampioenschap, maar ook bij de coureurs begint de achterstand van Verstappen inmiddels flink op te lopen. Oscar Piastri is dan ook van mening dat de strijd vooral tussen hemzelf en teammaat Norris gaat, iets waar ook Verstappen zelf het eens mee is. Norris houdt er echter een iets andere mening op na. Volgens de Brit kan je Verstappen als coureur namelijk nooit uitvlakken.

Eén van de beste coureurs ooit

"Het is nooit helemaal onmogelijk", klinkt het tegenover de aanwezige media in Hongarije. "Dat hebben wijzelf bewezen vorig jaar, maar hij heeft wel een flinke achterstand. Ons team is op dit moment veel stabieler en doet het veel beter dan Red Bull, maar Max is nog steeds één van de beste coureurs ooit in de Formule 1. Als coureur zou ik hem niet uitvlakken. Maar wij hebben een betere auto en een beter team, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we hem voor kunnen blijven."

