Andrea Kimi Antonelli (18) maakt vooralsnog een lastig seizoen door bij het Formule 1-team van Mercedes. De talentvolle Italiaan is zoekende in zijn W16 en staat daardoor in punten ruim achter op teamgenoot George Russell. Dr. Helmut Marko zegt dat hij Antonelli even heeft gesproken in het hotel op Spa vorige week.

Antonelli werd door Mercedes aangesteld als de vervanger van Lewis Hamilton, die eind vorig jaar richting Ferrari vertrok. De Duitse renstal ziet in Antonelli een supertalent met bijzonder veel potentie. In zijn eerst volledig F1-seizoen heeft hij het echter zwaar als teamgenoot van Russell. Antonelli worstelt met de auto en kent daardoor zowel pieken als dalen. Qua puntenaantal heeft hij nog niet de helft van het totaal van Russell verzameld. Mercedes lijkt ook iets te zijn teruggevallen in de pikorde sinds het nieuwe updates naar de auto bracht. Voor het raceweekend in Hongarije is men dan ook weer teruggevallen op de oude specificaties van de achterwielophanging. Marko ziet hoe Antonelli worstelt en sprak kort met hem over de situatie in Spa.

Marko sprak kort met Antonelli in hotel op Spa

"Ik wil geen commentaar geven op hoe de zaken bij andere teams gaan, maar Antonelli is zeker erg snel, maar hij is ook een erg jonge coureur", zo wordt de Red Bull-topman geciteerd door PlanetF1. "Vreemd genoeg spraken we kort in het hotel in Spa en daar zei hij dat hij geen vertrouwen had in de auto. Zodra hij pushte verloor hij de controle." Volgens Marko heeft de W16 van Mercedes wel wat weg van de RB21 van Red Bull. "Het lijkt erop dat het met zijn auto, net als met die van ons, cruciaal is om binnen het werkvenster te blijven. Als dat lukt, is ie veel sneller. Een coureur als Russell krijgt dat natuurlijk veel gemakkelijker voor elkaar."

Antonelli te snel bij topteam?

Sommigen stellen dat Antonelli te vroeg de overstap heeft gemaakt naar een topteam. Mercedes heeft echter niet altijd de mogelijkheden haar coureurs elders te stallen, in tegenstelling tot Red Bull, dat met de Racing Bulls een tweede team op de grid heeft staan. "Mercedes heeft gelukkig geen tweede team", zo knipoogt Marko.

