Na de mededeling van Max Verstappen die het team van Red Bull Racing trouw zal blijven, weten we ook dat het vrij zeker is dat George Russell bij Mercedes zal blijven. Chiel van Koldenhoven van Viaplay probeerde in het kader daarvan wat nieuws uit de Brit te trekken, maar kreeg nul op rekest.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen is het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch is er in de afgelopen weken veel gebeurd. Zo vertrok Christian Horner bij Red Bull en kwam Laurent Mekies in zijn plaats. Enkele weken later weten we dat Verstappen bij zijn huidige team zal blijven.

Artikel gaat verder onder video

Loterij gewonnen

Automatisch zal dat ook betekenen dat Russell gewoon blijft waar hij zit en we spoedig een contractverlenging uit Brackley kunnen verwachten. Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven sorteert in Hongarije alvast voor op die aankondiging in gesprek met Russell, die zich niet in de luren laat leggen, nadat de reporter zegt dat hij continue zijn e-mail aan het checken is: "Om te zien of je de loterij gewonnen hebt?", vraagt Russell zich af. "Misschien sta je niet op de... Heb je het nieuws niet gezien?", besluit de Brit.

"i've been constantly checking my emails waiting for an announcement from mercedes, news from your side and i still don't have it"

george: maybe you're not- did you not see the news?



😭😭 pic.twitter.com/vyswcYDXiD — clara (@leclercsletters) July 31, 2025

Gerelateerd