Tijdens de Grand Prix van België vond er tijdens de gridwalk een interview tussen Nico Rosberg en Jos Verstappen plaats die de wereld over ging. De Duitser reageert nu zelf op zijn eigen interview die veel bekijks ving en is blij dat de mensen ervan genoten hebben.

Na het ontslag van Christian Horner is er natuurlijk een hoop te doen om de familie Verstappen, waar met name Jos Verstappen volgens alle berichten blij geweest zal zijn met het vertrek van de twintig jaar zittende teambaas. Vorig jaar was de Nederlander vaak vrij vocaal over de baas van zijn zoon en zei hij zelfs meermaals in de media dat de Red Bull-chef moest vertrekken. Dit met name na het hele drama rondom het vermeende seksueel overschrijdende gedrag van Horner.

Rosberg vs Jos

In België vroeg Martin Brundle Jos naar zijn mening over het vertrek van Horner. "Ze hebben besloten iets te veranderen, en dat vind ik prima. Zolang het maar werkt," legde de rallycoureur uit. Rosberg haakte daarop in: "Jos, vorig jaar zei je nog dat Horner moest vertrekken." Verstappen senior wuifde dat weg als een oude uitspraak en zei: "Ja, dat was anderhalf jaar geleden. Het is nu anders. Ik heb er niets op te zeggen." Rosberg was niet helemaal tevreden met dat antwoord: "Nu ben je ineens stil." Waarop Jos zich inhield: "Ik ben altijd stil."

Rosberg reageert

Het moment van Rosberg en Verstappen leverde behoorlijk ongemakkelijke beelden op en ging wereldwijd viraal. De Duitse ex-wereldkampioen kreeg veel complimenten voor zijn scherpe optreden voor Sky Sports en de manier waarop hij Jos in de hoek wist te drijven. Nu reageert hij op dat moment: "Het is mooi om te zien dat de mensen ons entertainment waarderen. Daar gaat het nu eenmaal om, de hele sport. Niet dat ik dat expres doe. Ik stel gewoon de vragen die nodig zijn", zo besluit hij in de Sky Sports-podcast.

