De laatste race voor de zomerstop staat op het programma met de Grand Prix van Hongarije in het vooruitzicht. Voor de persconferentie in Hongarije roept de FIA onder anderen klassementsleider Oscar Piastri op, maar ook Esteban Ocon, die in 2021 de race op de Hungaroring wist te winnen.

Piastri leidt na de race in Belgie het klassement met een voorsprong van zestien punten op teamgenoot en nummer twee Lando Norris. Max Verstappen bezet de derde plek op gepast afstand met 185 punten achter zijn naam. In het constructeursklassement is McLaren bijna niet meer te achterhalen met 516 verzamelde punten. Ferrari heeft minder dan de helft aan punten met 248 en Mercedes staat daar dan weer 28 punten achter. Red Bull Racing kan de titel voor de teams uit het hoofd zetten met 192 punten na de race in België.

Persconferenties

Donderdag om 14:30 uur is het tijd voor de persconferentie in Hongarije. De eerste groep zal bestaan uit Pierre Gasly, Esteban Ocon en Oscar Piastri. Een half uur later is het tijd voor de tweede groep: Charles Leclerc, Lance Stroll en Liam Lawson. Vrijdag 1 augustus is het tijd voor de teambazen. Om 15:30 uur zullen Andrea Stella (McLaren) Mario Isola (Pirelli) en Alan Permane (Racing Bulls) zich melden.

Donderdag 14:30 uur Pierre Gasly Alpine Esteban Ocon Haas Oscar Piastri McLaren

Donderdag 15:00 uur Charles Leclerc Ferrari Lance Stroll Aston Martin Liam Lawson Racing Bulls

Vrijdag 15:30 uur Andrea Stella McLaren Mario Isola Pirelli Alan Permane Racing Bulls

