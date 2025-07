Het vrouwelijke personeelslid dat vorig jaar een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag uitte aan het adres van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, heeft volgens PlanetF1 een nieuwe functie binnen de autosport gekregen.

Begin 2024 werd bekend dat Horner beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull stelde een onderzoek in en verklaarde de voormalig teambaas uiteindelijk onschuldig. Toch liet het vermeende slachtoffer het er niet bij zitten: volgens diverse media komt de zaak in 2026 voor de rechter. In de wandelgangen gaat het om de voormalig persoonlijk assistente van Horner, die ook assistente was van voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey.

'Vermeend slachtoffer niet meer werkzaam bij Red Bull'

Het medium meldt signalen dat het vermeende slachtoffer inmiddels niet meer in dienst is bij Red Bull Racing, maar heeft gekozen voor een nieuwe rol binnen de autosport. Waar precies en of dit nog binnen de Formule 1 is, vermeldt het Britse medium niet. Wel zou het vertrek eerder dit jaar hebben plaatsgevonden. Het personeelslid werd daarvoor geschorst door Red Bull, hoewel haar salaris wel werd doorbetaald.

De beschuldiging was één van de oorzaken van de onrust achter de schermen bij Red Bull Racing, de afgelopen maanden. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd bekend dat Laurent Mekies promotie kreeg en dat Horner vertrok bij het Oostenrijkse team. Afgelopen weekend in België was dan ook het eerste raceweekend zonder Horner aan boord.

