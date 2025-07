De Grand Prix van België begon 80 minuten later dan gepland vanwege de weers- en baanomstandigheden. Max Verstappen vond dat FIA-wedstrijdleider Rui Marques te voorzichtig was geweest en was erover geërgerd dat er niet langer in de regen werd gereden. George Russell kan zich echter niet vinden in de coureur van Red Bull Racing en vond dat Marques juist goed had gehandeld.

Gerelateerd